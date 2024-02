Les investisseurs en options sur les taux d'intérêt paient pour des transactions qui bénéficient d'un ralentissement brutal de l'économie américaine, contrairement aux perspectives optimistes de nombreux acteurs du marché obligataire.

Les analystes ont constaté une augmentation de la demande des fonds spéculatifs sur le marché américain des options pour les "receiver swaptions", un type d'opération qui rapporte lorsque les taux d'intérêt baissent. En général, les receiver swaptions donnent aux acheteurs le droit de conclure un swap de taux d'intérêt dans le cadre duquel ils reçoivent le taux fixe et paient le taux variable.

Les swaptions, qui sont des options sur les swaps de taux d'intérêt, constituent un segment du marché des dérivés de taux d'intérêt de gré à gré, qui représente plus de 600 000 milliards de dollars. Les swaps de taux mesurent le coût de l'échange de flux de trésorerie à taux fixe contre des flux de trésorerie à taux variable, ou vice versa. Les investisseurs utilisent les swaps pour couvrir le risque de taux d'intérêt.

Selon les analystes, les swaptions receveurs reflètent généralement les inquiétudes concernant les perspectives économiques des États-Unis. C'est le contraire des "swaptions payeurs" où les investisseurs achètent le droit de payer un taux fixe et de recevoir un taux variable, bénéficiant ainsi d'une hausse des taux lorsque la Réserve fédérale tente de ralentir une économie vigoureuse.

"D'un point de vue macroéconomique, les risques sont à peu près équilibrés entre un atterrissage brutal et un non-atterrissage", a déclaré Bruno Braizinha, stratège en matière de taux d'intérêt chez BoFA Securities à New York, faisant référence à des scénarios économiques qui reflètent une contraction et une forte croissance.

"Mais le marché des options évalue ces probabilités davantage en faveur d'un atterrissage brutal", a-t-il ajouté.

Selon les analystes, les bénéficiaires ont été notables sur les échéances plus courtes, telles que les options à un an à la monnaie sur les taux de swap à un an, cette partie de la courbe dans laquelle la politique de la Fed est évaluée.

Les gestionnaires d'actifs, quant à eux, couvrent des scénarios dans lesquels l'économie reste résiliente et les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps, a déclaré M. Braizinha. Dans ce cas, les gestionnaires de fonds ont acheté des swaptions payeurs. Dans l'ensemble, le scénario d'atterrissage en douceur reste majoritaire, selon les analystes, mais le scénario d'atterrissage brutal gagne du terrain.

L'atterrissage en douceur ou l'absence d'atterrissage a été l'opinion prédominante après une série de données qui ont montré que l'économie américaine est restée stable malgré le resserrement historiquement agressif de la Fed.

Jeff Klingelhofer, co-responsable des investissements chez Thornburg Investment Management à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a fait remarquer qu'un atterrissage brutal de l'économie américaine est une attente raisonnable après la politique monétaire ultra-serrée de la Fed.

"Il s'agit simplement d'un manuel d'économie : des taux plus élevés signifient que la barre de la demande future est plus difficile à franchir. Et parce qu'une récession ne s'est pas encore concrétisée à ce stade, de nombreux investisseurs s'empressent de dire qu'elle ne se produira pas. Je pense que c'est une erreur", a déclaré M. Klingelhofer.

Il a ajouté que, même si certaines données économiques se sont révélées positives, la majorité d'entre elles suggèrent qu'un ralentissement est bel et bien en cours.

VOLATILITÉ

La volatilité implicite ou "vol" des swaptions aux États-Unis s'est légèrement stabilisée par rapport aux niveaux élevés observés au début de l'année, mais elle reste élevée par rapport aux chiffres de novembre de l'année dernière. La volatilité implicite mesure à quel point le marché des options pense que les swaps de taux d'intérêt vont évoluer dans un sens ou dans l'autre au cours d'une période donnée.

La demande d'options à des fins de couverture ou de spéculation tend à augmenter le volume. Plus le volume est élevé, plus l'instabilité perçue est grande sur une période donnée.

Par exemple, la volatilité des swaptions à court terme, telles que l'échéance à trois mois des taux de swap à un an, qui reflète l'incertitude à court terme, était de 36,03 points de base (pb) mardi. C'est moins que les 40 points de base observés vers la mi-janvier, mais plus que le niveau atteint à la fin du mois de novembre, qui était d'environ 33 points de base.

Les volumes américains sont également plus élevés que ceux de la zone euro, où un ralentissement est déjà en cours. La croissance du produit intérieur brut de la région est restée stable au quatrième trimestre, après une contraction de 0,1 % au troisième trimestre.

Le volume implicite des options européennes à trois mois sur les taux de swap à un an était de 26,6 points de base mardi, en baisse par rapport à la fin du mois de janvier, lorsque les volumes étaient de 31 points de base.

Amrut Nashikkar, directeur général de la stratégie des titres à revenu fixe chez Barclays à New York, a attribué la hausse des taux américains par rapport à ceux de l'Europe à la difficulté d'évaluer le caractère restrictif de la politique de la Fed.

"Les données américaines n'ont pas évolué sur le front général étant donné les grandes surprises à la hausse", a déclaré M. Nashikkar.

"En Europe, la BCE (Banque centrale européenne) relève ses taux et l'Europe connaît un ralentissement. Aux États-Unis, il est beaucoup plus difficile de fixer une limite plus ferme et c'est la raison pour laquelle nous craignons un choc important."