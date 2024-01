Les traders pariaient depuis la fin de l'année dernière sur un début de baisse des taux d'intérêt en mars, après que les décideurs de la Fed eurent eux-mêmes indiqué qu'ils réduiraient probablement les taux d'intérêt en 2024, et que les données économiques eurent montré que l'inflation continuait à décliner tandis que le marché du travail se refroidissait, mais restait loin de l'effondrement.

(Reuters) - La Réserve fédérale ne commencera pas à réduire ses taux d'intérêt avant le mois de mai, ont parié vendredi les traders des contrats à terme qui s'alignent sur le taux directeur de la Fed, alors que la dernière lecture du moral des consommateurs suggère un regain d'optimisme et semble plaider contre la nécessité d'une baisse des taux plus précoce.

Vendredi, après que l'indice de confiance des consommateurs ait atteint son plus haut niveau depuis 2 ans et demi, les traders ont estimé à 49% la probabilité d'une baisse des taux en mars, contre 55% plus tôt dans la journée et 77% la semaine dernière. La probabilité d'une réduction des taux d'ici mai, basée sur les prix des contrats à terme, s'élevait à plus de 80 %.