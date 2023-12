Les actions des banques américaines se sont fortement redressées jeudi après que la Réserve fédérale a signalé des réductions potentielles des taux d'intérêt en 2024. Le secteur a retrouvé son plus haut niveau depuis le début du mois de mars, juste avant la crise qui a mis certaines banques en faillite.

Par Sinéad Carew

Les analystes de Wells Fargo et de BofA Global Research ont relevé leurs objectifs de prix pour l'ensemble du secteur bancaire à la suite de l'inflexion de la Fed mercredi.

L'indice bancaire S&P 500, en hausse de 4,4 % et en forte progression pour la deuxième séance consécutive, a atteint son plus haut niveau depuis le 6 mars. L'indice KBW des banques régionales a également progressé de plus de 4 %.

La Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés après sa réunion de mercredi et son président Jerome Powell a déclaré que le resserrement de la politique monétaire de la banque centrale était probablement terminé, l'inflation baissant plus vite que prévu, et que les discussions sur les baisses de taux devenaient envisageables."

Si les taux d'intérêt plus élevés augmentent les bénéfices des prêteurs dans une certaine mesure, ils peuvent également entraîner un affaiblissement de la demande de prêts et faire pression sur les banques pour qu'elles augmentent les taux de dépôt qu'elles versent à leurs clients.

En mars, trois banques de taille moyenne se sont effondrées sous la pression de la hausse des taux d'intérêt et parce que les clients ont déplacé leurs dépôts à la recherche de stabilité et de rendements plus élevés.

Jeudi, les banques régionales Zions Bancorp (+ 10,0 %), Regions Financial (+ 9,0 %) et Citizens Financial (+ 8,8 %) figuraient parmi les plus fortes hausses de l'indice bancaire S&P 500.

Les grandes banques ont également progressé, mais à un rythme plus lent : JPMorgan Chase a augmenté de 2,1 %, Citigroup de 3,8 % et Wells Fargo de 5,1 %.

Ebrahim Poonawala, analyste chez BofA Global Research, a déclaré dans une note de recherche publiée tôt jeudi que l'indice KBW Bank se négociait toujours avec une décote de 50 % par rapport au S&P 500, même après avoir surperformé l'indice de référence depuis ses plus bas niveaux d'octobre. L'indice KBW était en hausse de 5,4 % sur la journée.

Bien que les investisseurs aient déjà réexaminé leur exposition aux banques au cours des dernières semaines, selon M. Poonawala, l'évolution des taux d'intérêt "dans le sillage des messages de la Fed a le potentiel d'accentuer la peur de manquer".

Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey, a souligné le potentiel de stimulation économique des baisses de taux, la vigueur de l'économie étant "la clé de la rentabilité des banques".

La reprise des marchés boursiers et obligataires stimulera également les segments des grandes banques, notamment la gestion de patrimoine, les marchés des capitaux et le crédit, selon M. Meckler, qui note également que les banques font partie des secteurs sous-performants qui "rattrapent leur retard" sur le marché.