M. Daly : la politique monétaire est "bien placée", les risques sont "équilibrés".

"Nous devons calibrer très soigneusement notre politique pour nous assurer que nous continuons à réduire l'inflation et que nous le faisons en douceur, aussi doucement que possible", a déclaré M. Daly lors de la table ronde économique du comté de San Diego. "Nous savons que la politique est en bonne place, que l'économie est en bonne place, et nous pouvons commencer à être plus patients pour voir ce que nous devons faire ensuite, en tant que Fed... Il faut de la patience. Il faut de la patience. Il faut du gradualisme."

(Reuters) - La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré vendredi qu'elle pensait que l'économie américaine et la politique monétaire se trouvaient toutes deux dans une "bonne situation" et que les risques étaient devenus plus équilibrés, alors qu'il y a encore du travail à faire pour réduire l'inflation. Les mots "calibrage", "patience" et "gradualisme" suggèrent que Mme Daly pense que les baisses de taux de la Fed arriveront, mais qu'elles ne sont pas imminentes. Contrairement à l'année dernière, où l'accent était mis sur la lutte contre l'inflation, M. Daly a déclaré que, cette année, il était davantage nécessaire de prêter attention à l'autre mandat de la Fed, à savoir la réalisation d'un niveau d'emploi maximal. "Les risques pour l'économie sont équilibrés, et les risques pour les deux volets de notre mandat sont équilibrés", a-t-elle déclaré. Vendredi, Mme Daly a déclaré qu'il serait "prématuré" de penser que des réductions de taux d'intérêt sont imminentes. L'inflation a baissé par rapport au pic de 2022, mais elle est encore trop élevée, a-t-elle déclaré, notant que l'inflation de base des prix à la consommation s'élevait à 3,9 % en décembre. "Il y a beaucoup de travail à faire. On ne peut pas le nier", a-t-elle déclaré. La Fed vise un taux d'inflation de 2 %, mais selon un critère différent de celui cité par Mme Daly. Selon cette mesure, l'indice des prix des dépenses personnelles, l'inflation en glissement annuel s'est élevée à 2,6 % en novembre, dernier chiffre disponible. D'autres responsables politiques, notamment le gouverneur de la Fed Christopher Waller cette semaine, se sont montrés plus optimistes quant à la trajectoire de l'inflation. M. Daly est probablement le dernier responsable politique de la Fed à s'exprimer publiquement avant la réunion de politique générale de la Fed des 30 et 31 janvier, en raison d'une période de silence convenue avant chaque réunion.