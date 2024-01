Si la Réserve fédérale se méfie désormais d'une fracture soudaine sur le marché du travail américain, elle ne sera pas alarmée outre mesure par ce qu'elle a vu de l'emploi en décembre jusqu'à présent.

Alors que le rapport de vendredi sur la masse salariale menace les marchés du Nouvel An toute la semaine - laissant présager la première perte hebdomadaire des actions mondiales depuis octobre - la plupart des autres indicateurs de l'embauche aux États-Unis le mois dernier semblaient toujours en bonne santé.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est tombé à son plus bas niveau en deux mois la semaine dernière, les effectifs du secteur privé selon ADP ont augmenté de 164 000 personnes - la plus forte hausse en quatre mois - et les suppressions d'emplois annoncées par les employeurs américains ont chuté de 24 % le mois dernier. Bien que la baisse des offres d'emploi ait montré un certain ralentissement de la demande de main-d'œuvre, ces chiffres concernent le mois de novembre.

Les prévisions tablent sur une augmentation de la masse salariale de 170 000 emplois, contre 199 000 en novembre. Le taux de chômage devrait remonter à 3,8 %.

Même si le compte rendu de la réunion de décembre de la Fed, qui a ravivé les espoirs de réduction des taux le mois dernier, a fait état de craintes d'une politique "trop restrictive" dans l'éventualité d'une "chute brutale" de l'emploi, il n'y a pas encore de signe en ce sens.

Les marchés à terme ont donc progressivement réduit leurs paris sur l'ampleur de l'assouplissement de la Fed en 2024 tout au long de la semaine.

Juste avant le rapport sur l'emploi de vendredi, la probabilité d'une première réduction d'un quart de point de la Fed d'ici mars est tombée en dessous de 70 %, alors qu'elle était entièrement évaluée à la fin du mois dernier. Et le montant de l'assouplissement global en 2024 a été réduit à 133 points de base, contre 150 points de base juste avant les vacances.

Alors que le tableau des effectifs devrait souligner les espoirs d'un "atterrissage en douceur" de l'économie, le tableau des taux d'intérêt domine toujours l'humeur générale du marché.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont dépassé 4,4 % vendredi pour la première fois depuis le 20 décembre, tandis que les rendements à 10 ans sont repassés au-dessus de 4 % et ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la réunion de la Fed du 13 décembre. Le dollar reçoit un coup de pouce de la part de la Fed et a également atteint son meilleur niveau depuis le lendemain de l'annonce de la bombe de la Fed le mois dernier.

Le recalibrage des taux a donné lieu à une semaine d'ouverture misérable pour les actions, les indices de référence de Wall Street ayant terminé dans le rouge lors des trois jours de bourse de 2024 jusqu'à présent et les contrats à terme ayant encore baissé avant la cloche de vendredi.

Si l'on inclut les deux derniers jours de décembre, la baisse de cinq jours du S&P500 est la plus longue série de pertes depuis septembre et, tout comme les rendements des bons du Trésor à 10 ans, l'indice est revenu aux niveaux du jour de la Fed.

L'indice VIX de la volatilité des actions à Wall Street a clôturé jeudi à son plus haut niveau depuis la mi-novembre.

Ailleurs, les marchés du pétrole et des matières premières ont été plus stables. L'agence alimentaire des Nations Unies a déclaré que son indice des prix alimentaires mondiaux a terminé l'année dernière environ 10% en dessous de son niveau de l'année précédente.

Les actions européennes étaient en baisse alors qu'elles digéraient les nouvelles d'un saut attendu dans l'inflation annuelle globale dans la zone euro pour le mois de décembre. Toutefois, le taux d'inflation a été inférieur aux prévisions et à 3 % et, hormis les effets de base annuels, la dynamique de désinflation sous-jacente s'est poursuivie, les prix à la production ayant de nouveau chuté.

En Chine, les actions ont une nouvelle fois vacillé en raison de la morosité de la situation économique. Mais l'espoir d'un nouvel assouplissement monétaire de la part de la Banque populaire de Chine a permis aux rendements de l'obligation d'État de référence à 10 ans de tomber à 2,525 %, soit le niveau le plus bas depuis avril 2020.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi : * Rapport sur l'emploi de décembre aux États-Unis, enquête ISM sur le secteur des services de décembre aux États-Unis, commandes d'usine de novembre aux États-Unis ; rapport sur l'emploi de décembre au Canada * Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, prend la parole * Bénéfices des sociétés américaines : Constellation Brands