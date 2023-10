Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Après s'être partiellement défaits des couvertures de sécurité mises en place avant le week-end en raison du conflit au Moyen-Orient, les marchés mondiaux se concentrent à nouveau sur certains niveaux macroéconomiques critiques et sur des jalons qui pourraient une fois de plus définir la semaine.

Les premiers convois d'aide à Gaza et l'absence de nouvelle escalade de la guerre dans cette région au cours du week-end ont au moins permis aux prix du pétrole brut et de l'or de reculer par rapport à leurs derniers sommets lundi.

Mais dans le sillage de ce repli vers les valeurs refuges, les bons du Trésor américain et les obligations souveraines ont partout repris leur baisse et les taux d'emprunt de référence américains à 10 ans ont finalement franchi le seuil des 5 % pour la première fois en 16 ans, lundi en début de journée.

En conséquence, le dollar a maintenu son offre et a continué à sonder le niveau de 150 yens contre lequel beaucoup soupçonnent la Banque du Japon de vouloir se protéger par des achats de yens sur le marché libre. Mais le dollar a reculé face à l'euro alors que la Banque centrale européenne se réunit cette semaine pour évaluer ses 10 hausses de taux d'intérêt en 15 mois.

L'anxiété persistante sur les marchés obligataires a toutefois empêché un retour vers les actifs à risque de manière plus générale et les actions ont continué à chuter dans le monde entier lundi, l'indice chinois CSI300 étant tombé à son plus bas niveau depuis 4 ans et demi, la crise immobilière continuant à couver dans le pays.

L'angoisse géopolitique n'est jamais loin de la surface en Chine. Les actions de Foxconn Industrial Internet ont chuté de 10 % à la suite d'informations selon lesquelles sa société mère Foxconn, l'entreprise taïwanaise qui est l'un des principaux fournisseurs des iPhones d'Apple, faisait l'objet de contrôles fiscaux et d'enquêtes sur l'utilisation des terres en Chine.

De plus, les obligations américaines bénéficient désormais de l'avantage de rendement à 10 ans le plus important par rapport à la Chine depuis 21 ans, soit 226 points de base, et Goldman Sachs a estimé que les sorties de capitaux de la Chine ont atteint 75 milliards de dollars le mois dernier, soit le chiffre mensuel le plus élevé depuis 2016.

Le secteur technologique américain est au centre de l'agenda des résultats du troisième trimestre de Wall Street, avec Microsoft et Alphabet mardi, Meta mercredi et Amazon jeudi.

Cependant, même ces mégacapitalisations sont encore sous l'emprise de l'inquiétant resserrement des marchés obligataires américains et du franchissement du seuil de 5 % sur les échéances à 10 ans lundi.

Après une série de discours la semaine dernière, les responsables de la Réserve fédérale sont dans une période de silence traditionnelle avant leur réunion de politique générale du 1er novembre.

Mais même si les responsables de la Fed semblent avoir convaincu les marchés à terme qu'ils en ont probablement terminé avec leur campagne de relèvement des taux, cela n'a pas été d'un grand réconfort pour la partie longue de la courbe du marché obligataire, désormais sans doute aussi inquiète de l'augmentation de la dette, des déficits et de la flambée des coûts du service des intérêts.

L'écart entre les courbes de rendement à 2 et 10 ans s'est ainsi réduit à 12 points de base, soit l'inversion la plus faible de la courbe depuis juillet 2022. Les courbes des taux à 2-20 ans et à 2-30 ans sont de nouveau positives.

De plus, la "prime de terme" - une prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir des obligations à long terme jusqu'à l'échéance plutôt que de simplement renouveler des titres de créance à court terme - a atteint près de 50 points de base pour la première fois depuis 2015, selon le modèle aromatisé de la Fed de New York.

En Amérique latine, les obligations souveraines argentines libellées en dollars ont chuté jusqu'à 4 cents pour un dollar après que le ministre de l'économie Sergio Massa soit apparu comme le favori surprise à l'issue des élections du week-end. Les actions cotées en bourse de Banco BBVA Argentina ont également baissé de 4,3 % avant la mise sur le marché.

La coalition péroniste au pouvoir a déjoué les pronostics en arrivant en tête des résultats, préparant le terrain pour un second tour polarisé le 19 novembre entre M. Massa et le radical libertaire Javier Milei.

Au Venezuela, l'ingénieure industrielle Maria Corina Machado s'est déclarée victorieuse dans la nuit des primaires présidentielles de l'opposition vénézuélienne, après avoir totalisé une grande partie des votes alors que le dépouillement n'est terminé que depuis un peu plus d'un quart.

Dans le domaine des transactions, Chevron a déclaré lundi qu'elle allait racheter sa petite rivale Hess dans le cadre d'une transaction boursière de 53 milliards de dollars, quelques semaines seulement après que sa rivale Exxon ait fait une offre de 60 milliards de dollars pour Pioneer Natural Resources.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi : * Résultats des entreprises américaines : WR Berkley, Brown&Brown, Cadence Design, Packaging Corp of America, Alaexandria Real Estate * Enquête nationale de la Fed de Chicago sur les entreprises en septembre * Décision politique de la Banque d'Israël * Réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Genève * Adjudication par le Trésor américain de bons à 3 et 6 mois