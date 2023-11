Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux. La plus longue période de hausse des actions de Wall Street depuis deux ans, avec sept gains quotidiens consécutifs, a été soulignée par l'effondrement des prix du pétrole brut à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois, ce qui a permis de réduire les attentes en matière d'inflation et les rendements obligataires inquiétants.

En partie à cause des inquiétudes concernant la demande mondiale, en partie à cause de la production record des États-Unis et en partie à cause de la diminution des inquiétudes concernant l'offre dans le cadre du conflit de Gaza, les prix du pétrole brut aux États-Unis ont maintenant chuté de plus de 15 % en moins de trois semaines. Cette chute a eu des répercussions sur les prix à la pompe aux États-Unis, qui sont tombés à des niveaux inégalés depuis mars.

Outre le ralentissement du marché de l'emploi et les données publiées mardi sur l'augmentation des impayés de cartes de crédit, la baisse des prix de l'énergie a ramené les prévisions d'inflation américaine à deux ans sur le marché obligataire à seulement 2,2 %, soit leur niveau le plus bas depuis près d'un mois.

La demande décente lors de la vente aux enchères de titres du Trésor à trois ans de mardi a également contribué à calmer les obligations récemment réticentes, alors que 40 milliards de dollars de titres à dix ans seront mis en vente plus tard dans la journée.

Le tableau d'ensemble devrait soulager le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui doit s'exprimer mercredi aux côtés d'une autre longue liste de collègues de la Fed - avec la patronne de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et le chef de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey également programmés pour s'exprimer dans un agenda bien rempli.

Malgré les signes d'un ralentissement de l'économie américaine au quatrième trimestre - où le modèle en temps réel de la Fed d'Atlanta indique un fort ralentissement à 1,45 % de croissance annualisée contre 4,9 % au troisième trimestre - les collègues de M. Powell qui se sont exprimés mardi ont dressé un bilan mitigé de ce qui, selon eux, devait encore être fait en matière de politique.

Michelle Bowman, gouverneur du conseil de la Fed, habituellement optimiste, a maintenu sa position selon laquelle une nouvelle hausse de la Fed serait probablement nécessaire, tandis qu'Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, plus pessimiste, a indiqué que le récent resserrement du marché obligataire devrait freiner la Fed.

En trouvant un équilibre entre les deux, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a indiqué que la situation était encore étroitement surveillée, entre ce qui a été un "grand" troisième trimestre pour l'économie américaine et le "tremblement de terre" qui a suivi sur le marché obligataire.

Dans l'ensemble, les rendements américains à 10 ans sont restés en retrait, à 4,57 %, avant l'adjudication de mercredi.

Bien que les actions asiatiques et européennes aient légèrement reculé, les contrats à terme sur les actions de Wall Street sont restés inchangés avant la cloche. La jauge de volatilité ViX est également restée stable après avoir enregistré sa plus faible clôture mardi depuis la mi-septembre.

Le dollar s'est raffermi, prolongeant ses gains contre la livre sterling, alors que les rendements des obligations d'État britanniques se sont effondrés en raison des paris sur une réduction de la BoE dès le milieu de l'année 2024 et de l'absence de nouvelles réductions d'impôts dans les plans budgétaires du gouvernement britannique.

Les rendements des emprunts d'État japonais sont également tombés à leur plus bas niveau depuis deux semaines, alors même que Tokyo a annoncé l'émission de près de 9 000 milliards de yens (60 milliards de dollars) d'obligations dans le cadre de son deuxième budget supplémentaire, afin de financer un programme économique de 13,2 000 milliards de yens visant à réduire le coût de la vie.

Les indices boursiers chinois ont terminé à nouveau en baisse, même si les actions immobilières se sont redressées à la suite d'un rapport de Reuters selon lequel Ping An Insurance a été invité par le gouvernement à prendre une participation majoritaire dans le promoteur en difficulté Country Garden. L'action de Ping An a plongé de 5 %.

Ailleurs, les marchés américains s'attendent à des gains importants pour les démocrates et les défenseurs du droit à l'avortement dans une série de victoires électorales mardi, y compris dans les États conservateurs de l'Ohio et du Kentucky.

Les résultats ont été considérés comme un premier signal que les droits reproductifs restent une question importante pour les démocrates avant la course présidentielle de 2024 et ont compensé les sondages d'opinion plus tôt dans la semaine montrant l'ancien président Donald Trump favori dans certains États clés pour un retour à la Maison Blanche l'année prochaine.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mercredi : * Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, le vice-président de la Fed Philip Jefferson, le vice-président de la Fed pour la supervision Michael Barr, le gouverneur du conseil de la Fed Lisa Cook et le chef de la Fed de New York John Williams prennent tous la parole ; la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et le président de la Bundesbank Joachim Nagel prennent tous deux la parole ; le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey prend la parole * Les ministres des finances de la zone euro se réunissent à Bruxelles * Les stocks et les ventes de gros aux États-Unis * Les résultats des entreprises américaines : Walt Disney, Warner Bros Discovery, MGM Resorts, Biogen, Ralph Lauren, Atmos Energy, Corteva, Ameren, Fleetcor, Kallanova, etc. * Le Trésor américain met aux enchères 40 milliards de dollars d'obligations à 10 ans.