Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Alors que les marchés boursiers asiatiques, en perte de vitesse, pourraient faire table rase du passé en février, ils doivent d'abord faire face à la réaction négative de Wall Street à la décision sans surprise de la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt américains inchangés mercredi.

L'Asie aura l'occasion d'échanger sur la Fed jeudi, puis de pivoter vers le rapport sur les salaires américains de vendredi, qu'elle digérera lundi.

Les actions américaines ont prolongé leurs pertes et les rendements des bons du Trésor ont chuté après la déclaration de la Fed, qui a abandonné le langage suggérant que de nouvelles hausses pourraient être à venir, mais, de manière décevante, a pratiquement exclu qu'une réduction des taux se produise lors de la prochaine réunion en mars.

Les décideurs politiques n'étaient pas suffisamment convaincus que l'inflation se rapprochait durablement de son objectif de 2 % pour s'engager sur un calendrier imminent et le président Jerome Powell a ensuite renforcé avec les journalistes qu'une réduction en mars n'était pas le cas de base, ce qui a poussé les actions encore plus bas.

"Il préserve une partie de cette flexibilité et continue de donner l'impression que la Fed va adopter une position d'assouplissement", a déclaré Keith Lerner, stratège en chef du marché chez Truist Wealth à Atlanta. "Les marchés ont donc beaucoup rebondi, mais en général, c'est conforme aux attentes et ce n'est pas un changement majeur. Mais le fait qu'il soit plus direct et qu'il s'oppose fermement à une réduction en mars est un point négatif net".

Le S&P 500 s'était déjà éloigné de son niveau record après que Microsoft et Alphabet eurent signalé, dans leurs rapports sur les bénéfices, l'augmentation des coûts de développement de l'intelligence artificielle. Le marché a également digéré un rapport ADP sur l'emploi national plus faible que prévu, qui brouille le tableau pour le rapport sur les salaires américains de vendredi, après des données étonnamment décentes sur le marché de l'emploi mardi. L'indice de référence a clôturé en baisse de 1,6 % mercredi, mais a augmenté de 1,6 % sur le mois.

Le Japon a continué à s'écarter de la tendance à la baisse observée dans le reste de l'Asie. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,4 % et se dirigeait vers une perte mensuelle d'environ 5 %, mettant fin à une série de gains de deux mois.

Avec la clôture de mercredi, les marchés boursiers chinois ont chuté pendant six mois consécutifs malgré les efforts récents de Pékin pour soutenir l'économie et la confiance.

Les actions chinoises ont perdu 0,9 % après qu'une enquête a montré que l'activité manufacturière s'est contractée en janvier pour le quatrième mois.

Les investisseurs soutenus par l'État, ce que l'on appelle "l'équipe nationale", semblent plonger dans les fonds de premier ordre. Selon S&P Global Market Intelligence, plus de 17 milliards de dollars ont été investis dans quatre fonds négociés en bourse domiciliés en Chine qui suivent l'évolution de l'indice CSI 300 au cours du mois qui s'est achevé le 26 janvier.

Le Nikkei japonais a terminé le mois avec un gain de plus de 8 %, sa meilleure performance en janvier depuis 1998, grâce à une confiance accrue dans le redressement de son économie longtemps moribonde.

Le compte rendu de la dernière réunion de la Banque du Japon, publié mercredi, a confirmé l'opinion du marché selon laquelle la banque centrale prendra bientôt un virage hawkish pour ne plus maintenir les taux négatifs, ce qui a augmenté les rendements des JGB et soutenu le yen.

Le dollar a reculé par rapport au yuan et a baissé par rapport au yen dans les échanges américains.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

-- PMI japonais pour décembre

-- Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis

-- PMI américains pour janvier