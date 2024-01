Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Dans l'Iowa glacial, Donald Trump semblait prêt à gagner l'appui des républicains dans la première course à l'investiture présidentielle du pays avec une marge sans précédent.

Sa victoire avait été prédite par les sondages d'opinion, mais il s'agit néanmoins d'un bon début pour sa candidature électorale et cela suggère que les investisseurs devraient se préparer à un parcours cahoteux alors qu'il injecte de la volatilité dans le débat sur le commerce et la politique étrangère et, vraisemblablement, sur les marchés financiers.

Lundi, à Davos, sous la neige, les responsables politiques européens ont fait trembler les marchés obligataires avec des remarques optimistes qui repoussent l'idée d'une baisse importante et imminente des taux d'intérêt.

Les obligations d'État ont tremblé en Asie mardi, au retour d'un long week-end de vacances aux États-Unis, et le dollar s'est apprécié.

L'indice MSCI des actions de l'Asie hors Japon a chuté à son plus bas niveau en un mois, entraîné par la baisse de 2 % du Hang Seng, qui a atteint son plus bas niveau en 14 mois.

Les données sur le marché du travail britannique, les bénéfices de Hugo Boss et une enquête sur le sentiment allemand seront les points forts de la journée européenne, avant l'enquête manufacturière américaine Empire et les résultats de Goldman Sachs et Morgan Stanley avant la mise sur le marché.

Un discours du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller est également très attendu, étant donné qu'il abordera les perspectives économiques et qu'il est supposé être proche de la pensée du président Powell.

Ce qu'il dira sur la trajectoire clairement descendante de la mesure de l'inflation de base PCE devrait constituer une lecture intéressante, tout comme le fait qu'il revienne ou non sur les attentes des marchés en matière de réduction des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont fortement baissé dans les échanges asiatiques mardi, bien qu'ils aient déjà intégré quelque 160 points de base de réductions de taux cette année.

Les perturbations du transport maritime en mer Rouge constituent un risque pour les bonnes nouvelles en matière d'inflation : un missile a frappé un vraquier sec appartenant aux États-Unis lundi et le mouvement Houthi du Yémen a promis d'élargir ses cibles dans la région.

Les tarifs de transport maritime ont augmenté, les cargos se détournant vers une route alternative autour du Cap de Bonne Espérance.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Économie : IPC allemand final, enquête ZEW allemande, chômage britannique, enquête manufacturière de l'Empire.

Résultats : Hugo Boss, Goldman Sachs, Morgan Stanley

Discours : Waller de la Fed, Bailey de la BoE et Halbeck de l'Allemagne