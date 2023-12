Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a changé de cap dans le jeu de poulets que la banque centrale jouait avec les marchés depuis des mois, et les investisseurs jubilent.

Les actions américaines ont fortement progressé et le rendement du Trésor à 10 ans est inférieur à 4 % pour la première fois en quatre mois.

En effet, même si les investisseurs s'attendaient à ce que M. Powell fasse allusion à une politique de pointe, son pivot a été puissant, indiquant clairement que la Fed n'est "pas susceptible" de procéder à de nouvelles hausses et qu'elle est "très déterminée à ne pas commettre l'erreur de maintenir les taux à un niveau trop élevé pendant trop longtemps". Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont poursuivi leur hausse en Asie et impliquent désormais une probabilité de 85 % d'une première baisse en mars, avec un assouplissement stupéfiant de 156 points de base prévu pour l'ensemble de l'année 2024.

L'humeur dovish s'avère contagieuse, les investisseurs se préparant à des baisses de taux dans la plupart des pays développés. La Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse et la Norges Bank se réunissent toutes jeudi et des résultats stables sont attendus, à l'exception de la Norvège, où il pourrait y avoir une hausse compte tenu de la faiblesse de la couronne.

La réunion de la BCE s'annonçait mouvementée avant même que la Fed ne s'exprime, étant donné que l'inflation a ralenti. Après les développements de la nuit, les marchés s'attendent à ce que tout retour en arrière des faucons de la BCE contre les prix du marché pour les réductions à partir de mars soit atténué.

Les contrats à terme EURIBOR de décembre 2024 ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier et impliquent désormais un assouplissement de plus de 100 points de base d'ici septembre.

Le marché a également prévu des baisses de taux pour la Banque d'Angleterre en 2024. La BNS est la moins susceptible d'être dovish ; au contraire, elle est susceptible d'envisager une intervention pour freiner le franc, qui a atteint son plus haut niveau en neuf ans par rapport à l'euro la semaine dernière .

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records de clôture pour l'année, et le Nasdaq est en hausse de 40,7 % pour l'année.

Les marchés boursiers asiatiques sont moins euphoriques, la hausse du yen pesant sur les actions japonaises, tandis que les marchés chinois restent quelque peu désenchantés par l'accent mis par la Conférence centrale sur l'économie sur les risques plutôt que sur les mesures de relance.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Décisions politiques des banques centrales : BCE, BOE, SNB, Norges Bank

Adjudications de dette - Réouverture de la dette publique britannique à 30 ans