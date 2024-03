Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les opérateurs européens pourraient bien se préparer à une liquidation vendredi, les marchés boursiers s'effondrant en Asie, les investisseurs s'adaptant à la perspective d'une baisse des taux de la Fed plus tardive et moins importante cette année.

Les baisses de plus de 1 % enregistrées sur des marchés tels que Hong Kong et la Corée du Sud ont été beaucoup plus marquées que les baisses de 0,3 % enregistrées sur les indices de Wall Street jeudi, bien que les actions du secteur technologique, qui sont sensibles aux attentes en matière de taux, soient restées au centre de toutes ces pertes.

Sur le Nikkei japonais, par exemple, la technologie a été le seul secteur à reculer, mais la forte pondération des géants du secteur des puces a suffi à faire perdre 0,3 % à l'indice.

Bien entendu, la plupart de ces marchés - en Asie, en Europe et aux États-Unis - ont encore une marge de manœuvre, nombre d'entre eux se situant juste en dessous de leurs plus hauts niveaux historiques.

Il n'y a pas grand-chose pour détourner l'attention des spéculations sur le calendrier des réductions de la Fed au cours de la journée européenne, les lectures de l'IPC dans des pays comme la France et l'Italie étant les éléments les plus notables sur le registre.

C'est la hausse des prix à la production aux États-Unis, qui a suivi de près l'inflation à la consommation, qui a érodé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed pour le mois de juin. Le graphique à points de la Fed à l'issue de sa réunion de politique générale mercredi prochain est maintenant crucial pour deviner à quel point le président Jay Powell et son équipe seront prudents.

La Banque d'Angleterre fixera également sa politique la semaine prochaine, jeudi, tout comme la Banque nationale suisse.

Mais le principal événement en matière de politique monétaire sera sans doute la réunion de deux jours de la Banque du Japon, qui s'achèvera mardi, et les spéculations vont bon train quant à une sortie, au moins partielle, de ses mesures de relance ultra-légères.

Une hausse des taux négatifs pourrait même être scellée lorsque Rengo, le plus grand syndicat du Japon, annoncera les résultats de ses négociations salariales annuelles avec les travailleurs au début de la journée européenne d'aujourd'hui, tous les signes indiquant jusqu'à présent des augmentations de salaire importantes.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

-Annonce des négociations salariales au Japon

-Indice des prix à la consommation (IPC) en France et en Italie (février)

-Philip Lane, économiste en chef de la BCE, s'exprime à l'Imperial College Business School à Londres.