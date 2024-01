Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le rallye du risque qui a fait rage depuis l'inclinaison dovish de la Réserve fédérale en décembre fait une pause alors que 2024 réveille les marchés à la perspective que les réductions de taux d'intérêt de la banque centrale pourraient ne pas être aussi agressives que les investisseurs l'avaient prévu.

Les marchés avaient prévu jusqu'à 160 points de base de réduction en 2024, soit le double de ce que la Fed avait prévu, mais la nouvelle année a conduit les opérateurs à revoir leurs perspectives, les marchés prévoyant désormais moins de 150 points de base.

Cette réévaluation pourrait s'avérer temporaire et les opérateurs pourraient recommencer à anticiper des baisses de taux importantes. Toutefois, si l'on se fie aux difficultés rencontrées par les actifs à risque au début de l'année, nous pourrions avoir des surprises.

Le calendrier économique se remplit. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed est attendu mercredi et aidera les traders à évaluer la réflexion de la banque centrale sur l'assouplissement monétaire, alors qu'une série de données sur l'emploi sont attendues cette semaine.

Les actions asiatiques ont prolongé un mouvement de vente global mercredi, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon ayant baissé de 1,3 % sur la journée après une baisse de près de 1 % mardi, sa plus forte baisse en pourcentage sur deux jours depuis le mois d'octobre.

Le dollar, quant à lui, est resté soutenu par la hausse des rendements des bons du Trésor, ce qui a maintenu la pression sur le yen et l'euro. Le bitcoin a résisté à l'humeur prudente et était en hausse de 0,6 % à 45 255 dollars, non loin d'un sommet de 21 mois de 45 922 dollars atteint mardi.

Les contrats à terme suggèrent que l'humeur sombre se poursuivra en Europe avec une ouverture en baisse attendue.

En ce qui concerne les entreprises, la bataille des véhicules électriques continue de s'intensifier, le Chinois BYD s'emparant du titre de premier fabricant de véhicules électriques, délogeant Tesla même si le constructeur américain a livré un nombre record de véhicules au cours du quatrième trimestre.

Tesla a livré 494 989 VE au cours de la période d'octobre à décembre, ce qui est inférieur aux 526 409 véhicules que BYD, soutenu par Warren Buffett, a transportés.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Événements économiques : Données sur le chômage en Allemagne pour le mois de décembre