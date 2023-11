Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les actions mondiales connaissent leur plus forte hausse hebdomadaire depuis un an, les rendements mondiaux sont en baisse et les rapports sur les bénéfices des entreprises ont été étonnamment robustes.

Si tout se passe comme prévu, les marchés termineront ce qui a été une semaine de retournement avec un rapport sur l'emploi aux États-Unis qui soutiendra l'optimisme concernant les taux mondiaux maximums.

Les actions mondiales sont en hausse de 4,2 % pour la semaine jusqu'à présent, leur plus forte hausse hebdomadaire depuis novembre 2022. Le S&P 500 a enregistré sa meilleure journée depuis six mois, également stimulé par des résultats et des prévisions solides de la part des entreprises - Apple a annoncé des ventes et des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions, bien que les actions aient légèrement baissé dans les échanges après les heures de bureau.

L'hypothèse est que la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne et d'autres banques centrales ont fini de relever leurs taux.

Si la Fed a marqué une pause "dovish" mercredi, la BoE a marqué une pause "hawkish" jeudi. Mais la réaction générale des marchés a été la même : des hausses considérables des obligations, des actions et des actifs à risque. Les obligations d'État à dix ans ont connu leur plus forte hausse depuis plus d'un mois.

Les trois principaux indices de Wall Street sont en bonne voie pour enregistrer leur meilleure semaine de l'année et visent tous des gains hebdomadaires d'environ 5 %.

Les investisseurs se demandent maintenant quand les cycles d'assouplissement commenceront et jusqu'où ils iront. Environ 70 à 75 points de base d'assouplissement de la Fed l'année prochaine sont pris en compte dans la courbe américaine, et près de 50 points de base de réductions de taux attendues sont reflétés dans la courbe britannique.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a baissé d'environ 40 points de base par rapport au pic de 5 % atteint il y a quelques jours seulement, et le dollar est en baisse. C'est de la musique pour les marchés émergents.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent désormais à moins de 20 % la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed en décembre, contre 39 % un mois plus tôt. Pourtant, certaines tensions subsistent après que la résilience des données sur les commandes d'usine a élevé les rendements à 2 ans, alors même que les plans d'emprunt du Trésor et les opinions du président de la Fed, Jerome Powell, sur l'inflation ont fait grimper les billets à 10 ans.

Le rapport sur l'emploi de vendredi pour le mois d'octobre devrait montrer que les employeurs ont créé 180 000 emplois au cours du mois. Le salaire horaire moyen devrait avoir augmenté de 0,3 % en octobre, après une hausse de 0,2 % en septembre. .

Un jour férié sur les marchés japonais a fait chuter le yen à environ 150,40 pour un dollar, à la fin d'une semaine mouvementée au cours de laquelle il a atteint son plus bas niveau en un an face au dollar et en 15 ans face à l'euro, après que la Banque du Japon a modifié sa politique de contrôle de la courbe des taux d'intérêt. Les opérateurs restent toutefois attentifs aux signes d'intervention des autorités japonaises.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Résultats du 3ème trimestre : Société Générale SA, Swiss Re AG , AP Moeller - Maersk A/S

Données économiques : Emploi américain en octobre, commerce allemand en septembre, production industrielle française en septembre, emploi dans la zone euro en septembre.

Intervenants : Jonathan Haskel, Andrew Hauser. L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, présente en ligne les nouvelles prévisions et la dernière décision politique de la banque centrale.

Adjudications de dette : Royaume-Uni - Réouverture des adjudications de dette publique à 1 mois, 3 mois et 6 mois