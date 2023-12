Rae Wee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les actions asiatiques ont stagné jeudi après la chute brutale de Wall Street qui a laissé les traders perplexes.

Peut-être les investisseurs ferment-ils boutique pour l'année ou retirent-ils certains de leurs profits avant les données sur l'inflation américaine de vendredi. Le Nasdaq 100 est en hausse de 51 % sur l'année, malgré la baisse de 1,5 % enregistrée mercredi.

Le pétrole a reculé d'une fraction, mais le marché reste frileux alors que les expéditeurs s'efforcent d'éviter la mer Rouge après une vague d'attaques. Washington a lancé une initiative visant à améliorer la sécurité dans ce goulot d'étranglement maritime, mais peu de détails pratiques sont apparus jusqu'à présent.

Les actions de Toyota Motor se sont effondrées, le ministère japonais des transports ayant inspecté une filiale en raison de problèmes de sécurité remontant à plusieurs décennies.

L'euphorie qui s'est emparée des marchés à la suite du changement de perspective de la Réserve fédérale, la semaine dernière, s'est poursuivie sur le marché des taux, soutenue par un refroidissement rapide de l'inflation britannique.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans s'est établi à 3,8622 %, proche du plus bas de cinq mois de la séance précédente (3,8470 %) et en baisse de 116 points de base par rapport au plus haut d'octobre.

Le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, était également bloqué près d'un creux de sept mois. Les rendements des gilts à deux ans ont chuté de plus de 18 points de base mercredi après que les données aient montré une baisse bien plus importante que prévu de l'inflation britannique le mois dernier.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient des réductions de plus de 150 points de base l'année prochaine, et des attentes similaires émergent maintenant autour de la Banque d'Angleterre, avec des réductions de plus de 100 points de base prévues pour cette banque centrale en 2024.

La dernière donnée importante avant Noël est l'indice des prix PCE de base aux États-Unis, la mesure préférée de la Fed pour l'inflation sous-jacente, pour laquelle un nouveau ralentissement est attendu.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

- Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis

- Commerce de détail CBI au Royaume-Uni (décembre)