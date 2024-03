Rae Wee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les données sur l'inflation américaine suivies de près cette semaine ont suscité peu d'enthousiasme sur le marché, mais les investisseurs auront une nouvelle chance d'être inspirés si les prix à la production et les ventes au détail de jeudi offrent de nouveaux indices sur l'orientation de la politique de taux de la Fed.

On s'attend à ce que les ventes au détail américaines aient rebondi en février après une chute surprise au début de l'année, tandis que l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale devrait également montrer une augmentation constante pour le mois.

Ces deux données sont essentielles, car les chiffres de l'IPP alimentent la jauge d'inflation préférée de la Fed et les ventes au détail représentent près de la moitié de la consommation des ménages.

Les dépenses de consommation sont de loin le principal moteur de l'économie américaine, qui semble toujours en bonne santé, ce qui réduit la nécessité pour la plus grande banque centrale du monde de se précipiter pour réduire ses taux.

Selon l'outil FedWatch du CME, les prix des contrats à terme indiquent actuellement moins de 10 % de chances qu'un cycle d'assouplissement commence en mai, bien que cela puisse changer très rapidement, car les attentes de la Fed ont tendance à fluctuer d'un point de données à l'autre.

Le marché obligataire a semblé refléter les paris en faveur d'un scénario de taux américains plus élevés et plus longs, le rendement du Trésor à deux ans ayant atteint son plus haut niveau en deux semaines jeudi. Toutefois, le dollar est resté largement en retrait.

Au Japon, les paris selon lesquels la banque centrale mettrait bientôt fin à sa politique de taux ultra-légers prolongée ont maintenu le Nikkei sous pression et sur la voie de sa plus mauvaise performance hebdomadaire en trois mois.

Ailleurs, une association commerciale mondiale basée à Washington et représentant des entreprises de biotechnologie prend des mesures pour se "séparer" du membre chinois Wuxi AppTec, a déclaré son nouveau PDG dans une lettre, signe des liens tendus entre les deux plus grandes économies du monde.

Les actions de Wuxi AppTec à Hong Kong ont chuté de plus de 9 %, tandis que celles de Shanghai ont baissé de 4,7 %.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

- IPP américain (février)

- Ventes au détail aux États-Unis (février)

- Isabel Schnabel et Pablo Hernandez de Cos de la BCE s'expriment.