Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Alors que la poussière retombe sur une nouvelle réunion de la Réserve fédérale, les marchés ont augmenté les chances d'une première baisse des taux en mars pour ensuite doubler les chances d'un assouplissement en mai.

La réaction a été typiquement volatile, car le communiqué de la Fed a abandonné le biais de resserrement, comme prévu, mais a inséré un avertissement selon lequel les réductions ne seraient pas "appropriées" tant qu'il n'y aurait pas plus de confiance dans le fait que l'inflation se dirige à nouveau vers les 2 %.

Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a choisi d'être inhabituellement précis en déclarant qu'une réduction dès le mois de mars était peu probable. Les contrats à terme de la Fed ont dûment réduit la probabilité d'une décision en mars à 34 %, contre 60 % juste avant l'annonce et 40 % mardi.

Cependant, M. Powell a également précisé que l'ensemble du FOMC s'attendait à une baisse des taux cette année - ce n'était qu'une question de calendrier. Il a notamment déclaré qu'un marché du travail solide ne ferait pas dérailler l'assouplissement, mais que la Fed réduirait ses taux plus rapidement si l'emploi s'affaiblissait.

Une telle asymétrie des perspectives ne fait que renforcer l'importance du rapport de vendredi sur l'emploi, toute surprise à la baisse étant susceptible de ramener le marché vers un démarrage en mars.

Pour l'instant, les contrats à terme prévoient des réductions d'environ 32 points de base pour mai - 25 points de base plus une possibilité de 50 points de base - et un assouplissement de 141 points de base pour l'ensemble de l'année 2024.

Si la Fed retarde son intervention jusqu'en mai et que l'inflation continue de baisser, comme le pensent les colombes, elle devra se montrer plus agressive dans son assouplissement pour empêcher les taux réels de devenir trop restrictifs.

Les investisseurs obligataires sont clairement dans le camp des "dovish", avec des rendements du Trésor à deux ans maintenant à 4,248% contre 4,359% mardi en fin de journée. Les rendements à dix ans ont légèrement augmenté au cours des échanges avec l'Asie, à 3,946 %, mais cela reste inférieur aux 4,057 % de mardi.

La ruée vers les obligations a également été encouragée par les craintes concernant les banques régionales américaines, lorsque les actions de New York Community Bancorp ont chuté de 37 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de vingt ans, après avoir enregistré une perte surprise.

La baisse des rendements a tiré le dollar vers le bas par rapport au yen, à 146,70, mais n'a pas beaucoup aidé l'euro, à 1,0812 $, car les marchés parient toujours fortement sur un assouplissement précoce de la BCE.

Le prix des contrats à terme est presque entièrement fixé pour une première réduction de la BCE en avril et 144 points de base de réduction sont prévus pour 2024.

La Banque d'Angleterre tient sa première réunion de l'année plus tard dans la journée de jeudi et il est certain qu'elle maintiendra son taux à 5,25 %. Une fois de plus, l'inflation ralentissant plus rapidement que prévu, les marchés veulent entendre des propos concrets sur les réductions. Cela les rend vulnérables à tout recul officiel.

La banque centrale publie également ses perspectives trimestrielles pour l'économie et l'accent sera mis sur les prévisions concernant la rapidité avec laquelle l'inflation devrait revenir à l'objectif de 2 %.

Quant à Wall Street, le plat de résistance sera constitué par les résultats d'Apple, d'Amazon et de Meta, les investisseurs étant à la recherche de meilleures nouvelles après avoir été déçus par Alphabet Inc et Tesla.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés jeudi :

- IPC et taux de chômage de l'UE en décembre ; PMI mondiaux pour janvier.

- Réunion de la Banque d'Angleterre et rapport trimestriel sur la politique monétaire ; réunion de la Banque de Suède.

- Les intervenants de la BCE incluent la présidente Lagarde, l'économiste en chef Lane, le gouverneur Herodotou et le membre Centeno.

- États-Unis : enquête ISM de janvier sur l'industrie manufacturière, S&P PMI, demandes hebdomadaires d'allocations chômage, productivité et coûts de main-d'œuvre du 4e trimestre, dépenses de construction de décembre.