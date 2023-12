Washington (awp/afp) - L'inflation a ralenti plus fort que prévu aux Etats-Unis en novembre, tombant même à son plus bas niveau depuis près de trois ans, tandis que la consommation s'est maintenue, une évolution saluée par Joe Biden, en campagne pour sa réélection.

La hausse des prix à la consommation a été de 2,6% sur un an en novembre, selon l'indice PCE, jauge privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), et publié vendredi par le département du Commerce.

L'inflation est désormais sous la barre des 3,0%. Mais une révision à la baisse des chiffres d'octobre a montré qu'elle était déjà, alors, dessous, à 2,9% au lieu de 3,1% initialement annoncé.

"Les progrès sont remarquables", a relevé le président américain Joe Biden dans un communiqué.

"Mais ne vous y trompez pas: même si mon plan économique nous remet sur les rails, notre travail est loin d'être terminé. Les prix sont encore trop élevés pour un trop grand nombre d'Américains", a ajouté le responsable démocrate, qui espère se faire réélire à la Maison Blanche en novembre 2024.

Une autre mesure de l'inflation, l'indice CPI, publié plus tôt dans le mois et sur lequel sont indexées les retraites, avait montré une légère baisse en novembre, à 3,1% sur un an contre 3,2% en octobre.

Les responsables de la Fed avaient souligné, le 13 décembre à l'issue de leur réunion, que "l'inflation a ralenti au cours de l'année écoulée mais reste élevée".

Ils la voient retomber à 2,4% sur un an fin-2024. Mais avaient averti qu'il faudra attendre 2026 pour la voir retrouver le niveau souhaité de 2,0%.

"Il n'y a aucune raison de supposer que la dernière étape de la désinflation sera la plus difficile", estime cependant Lydia Boussour, économiste pour EY.

Elle souligne en effet que "cinq éléments clés se sont déjà concrétisés et constitueront la combinaison parfaite pour une désinflation en 2024: une croissance moindre de la demande des consommateurs, une baisse de l'augmentation des loyers, des marges bénéficiaires plus étroites, une croissance modérée des salaires et une politique monétaire restrictive".

La confiance des consommateurs grimpe

Les dépenses des consommateurs ont elles augmenté en novembre, début de la saison des fêtes de fin d'année, de 0,2% par rapport à octobre, a également indiqué le département du Commerce. Les revenus des ménages ont progressé de 0,4%.

"Les revenus sont en hausse, les dépenses sont en hausse et l'inflation est en baisse. Même le taux d'épargne a légèrement augmenté. Ce rapport est la meilleure nouvelle économique depuis longtemps, et arrive juste à temps pour les fêtes de fin d'année", a commenté Robert Frick, économiste à la Navy Federal Credit Union.

Les consommateurs américains sont eux aussi optimistes quant à l'évolution de l'inflation. cela a même fait grimper leur niveau de confiance en décembre au plus haut niveau depuis le mois de juillet, après quatre mois consécutifs de baisse, selon l'estimation finale publiée vendredi par l'Université du Michigan.

Face à l'inflation, la Fed a relevé ses taux de cinq points de pourcentage depuis mars 2022. Cela renchérit le coût du crédit pour les ménages et les entreprises, et décourage la consommation et l'investissement, ce qui, in fine, permet de desserrer la pression sur les prix.

Mais elle a choisi de ne plus y toucher depuis juillet, afin de ne pas peser trop fort sur l'activité économique, et d'éviter la récession. Car les pleins effets des hausses de taux mettent du temps à se faire sentir entièrement dans l'économie réelle.

Les responsables de la Fed pensent désormais les faire redescendre, et envisagent plusieurs baisses en 2024.

Et si les commandes de biens durables, ont rebondi en novembre, de 5,4%, cela est dû notamment aux nouvelles commandes d'avions, selon les données publiées vendredi par le ministère du Commerce.

Les biens considérés comme durables sont ceux utilisés pendant trois ans ou plus, comme les voitures et les appareils électroménagers, et leur évolution est considérée comme un bon indicateur de la santé de l'économie américaine.

"Les récents indicateurs suggèrent que la croissance de l'activité économique a ralenti depuis son rythme solide du troisième trimestre", avait cependant commenté la Fed le 13 décembre.

Les chiffres sur l'évolution du PIB américain au 4e trimestre seront publiés le 25 janvier.

