Les rendements des obligations d'État indiennes ont augmenté vendredi, alors que les pressions inflationnistes élevées aux États-Unis ont réaffirmé les doutes sur la capacité de la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt dans un avenir proche, ce qui a entraîné une hausse des rendements des bons du Trésor.

Le rendement de la référence indienne à 10 ans était de 7,1749%, à 10 heures IST, après avoir clôturé à 7,1112% mercredi. Le rendement a atteint 7,1809%, son plus haut niveau depuis le 29 janvier, plus tôt vendredi, alors que les marchés obligataires étaient fermés jeudi.

"La récente hausse des rendements du Trésor semble être de nature plus permanente, avec de fortes chances de toucher de nouveaux sommets, au lieu d'une correction", a déclaré un trader chez un négociant principal.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint des niveaux observés il y a cinq mois, après que les données relatives à l'inflation, plus élevées que prévu, ont suscité mercredi des doutes quant à la capacité de la Fed à abaisser ses taux d'intérêt cette année.

Le rendement à deux ans, l'indicateur le plus proche des attentes en matière de taux, a dépassé les 5,00 %, tandis que le rendement à 10 ans a presque atteint les 4,60 %.

La lecture de l'inflation, ainsi que les données solides sur les emplois non agricoles aux États-Unis la semaine dernière, ont réduit les chances d'une réduction des taux en juin à un peu plus de 20 % actuellement, contre 66 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME.

Le scénario de base "d'atterrissage en douceur" est maintenant remis en question car les données récentes indiquent des conditions économiques relativement chaudes, a déclaré DBS, ajoutant que dans ce contexte, il est plausible d'affirmer que la Fed pourrait ne pas avoir besoin de réduire ses taux cette année.

En Inde, les traders surveilleront les données sur l'inflation locale ainsi que l'offre de dette fraîche plus tard dans la journée pour plus d'indices. New Delhi lèvera 300 milliards de roupies (3,60 milliards de dollars) via la vente d'obligations, y compris un nouveau papier à 15 ans.

Pendant ce temps, l'inflation des prix à la consommation en Inde a probablement baissé à 4,91% en mars contre 5,09% en février, mais est restée au-dessus de l'objectif de 4%, selon un sondage de Reuters. (1 $ = 83,3750 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Shounak Dasgupta)