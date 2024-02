Les rendements des obligations d'État indiennes devraient connaître une légère hausse en début de séance mardi, suivant une autre hausse des homologues américains, tandis que les opérateurs se préparent également à une offre importante de dette de la part des États.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait osciller entre 7,07% et 7,12% jusqu'à la vente aux enchères de la dette, après avoir clôturé à 7,0968%.

Treize États indiens souhaitent lever 302 milliards de roupies (3,64 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée. Le montant, bien qu'inférieur à celui prévu, est le plus élevé depuis la fin du mois de novembre et pourrait tester l'appétit des investisseurs.

"Nous pourrions voir un mouvement à la hausse à l'ouverture, mais avec l'approvisionnement du gouvernement central déjà terminé, il devrait y avoir un soutien à l'achat autour de 7,12 % pour le papier de référence", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont augmenté vendredi après que les données économiques aient montré que les prix à la production ont augmenté plus que prévu en janvier, réduisant ainsi les attentes du marché concernant le calendrier d'une réduction des taux de la Réserve fédérale cette année.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,3 % le mois dernier, en partie grâce à des gains importants dans les coûts des services, après avoir diminué de 0,1 % en décembre. Ce chiffre est supérieur aux prévisions des économistes interrogés par Reuters, qui s'attendaient à une hausse de 0,1 %.

Le rendement américain à 10 ans a dépassé les 4,30 %, restant proche des niveaux observés il y a près de trois mois.

Les chances d'une réduction des taux par la Fed en mai sont tombées à 30 %, contre 61 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME.

Outre la Fed, les acteurs du marché local ont également repoussé les espoirs d'assouplissement de la part de la Reserve Bank of India au troisième trimestre de la prochaine année financière.

Cette décision intervient après que la RBI a laissé les taux d'intérêt et l'orientation de sa politique inchangés au début du mois, tout en réitérant son engagement à atteindre durablement l'objectif d'une inflation de 4 %. Le compte-rendu de cette réunion est attendu cette semaine et servira d'élément déclencheur. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,3107 %, le rendement à deux ans est de 4,6544 % ** Treize États vont lever 302 milliards de roupies par la vente d'obligations ** La RBI va organiser une vente aux enchères à taux variable de 3 jours pour 500 milliards de roupies (1 $ = 83,0270 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami)