Les rendements des obligations d'État indiennes pourraient s'ouvrir sur une hausse marginale jeudi, suivant la hausse des rendements du Trésor américain, après que le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale ait montré que les décideurs politiques étaient préoccupés par la réduction prématurée des taux d'intérêt.

Le rendement de référence indien à 10 ans devrait osciller entre 7,04% et 7,08%, après sa clôture précédente de 7,0533%.

"Les minutes de la Fed pourraient agir comme un ralentisseur de l'élan qui s'est développé dans les obligations locales, et nous pourrions voir une hausse marginale aujourd'hui, avec l'accent mis sur les minutes de la banque centrale indienne", a déclaré un trader.

Les rendements américains ont augmenté mercredi, le rendement à 10 ans restant au-dessus de la barre cruciale des 4,30 %, menaçant d'atteindre de nouveaux sommets sur trois mois après les minutes de la Fed.

Lors de la réunion de janvier de la Fed, la plupart des décideurs politiques ont déclaré qu'ils avaient besoin d'une "plus grande confiance" dans la baisse de l'inflation avant d'envisager une réduction des taux.

"Les participants ont souligné l'incertitude liée à la durée pendant laquelle une politique monétaire restrictive devrait être maintenue pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed, selon le compte-rendu.

Les probabilités d'une réduction des taux de la Fed en mai ont diminué, passant de 85 % le mois dernier à 30 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Les rendements obligataires indiens ont baissé au cours des deux dernières séances, les achats étrangers importants, en particulier pour les titres de plus longue durée, ayant déclenché une reprise des prix.

L'attention se portera désormais sur le compte-rendu de la réunion de février de la Reserve Bank of India (RBI), qui sera publié jeudi après les heures de marché. La banque centrale a laissé sa position et ses taux inchangés et a réitéré son engagement à atteindre son objectif d'inflation de 4 % de manière durable.

L'inflation de détail en Inde a baissé à 5,10 % en janvier, son niveau le plus bas depuis trois mois, contre 5,69 % en décembre et 5,55 % en novembre.

Les opérateurs restent également attentifs à la stratégie de gestion des liquidités de la banque centrale, le système restant déficitaire. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont peu changé à 83,05 dollars le baril, après avoir augmenté de 0,8 % lors de la session précédente ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,3088 %, le rendement à deux ans à 4,6596 % (rapporté par Dharamraj Dhutia et édité par Sonia Cheema).