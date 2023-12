Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester inchangés mercredi, alors que les opérateurs attendent de nouveaux éléments déclencheurs dans la nouvelle année civile.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 7,17%-7,20%, après avoir clôturé à 7,1819% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Comme hier, la journée d'aujourd'hui devrait être lente, avec des mouvements latéraux et l'absence d'un volume d'échange important", a déclaré le trader.

Le volume des transactions sur le marché des obligations gouvernementales indiennes a chuté à son plus bas niveau en deux mois mardi, et devrait être faible mercredi et jeudi, selon les traders.

Pendant ce temps, le comité de politique monétaire indien (MPC) restera vigilant quant aux risques d'inflation, les perspectives de politique générale restant assombries par la volatilité et l'incertitude des prix des denrées alimentaires, ont déclaré les membres du comité dans le compte-rendu de la politique de décembre.

Le comité de politique monétaire a maintenu le taux de rachat inchangé à 6,50 % pour la cinquième réunion consécutive en décembre. Il avait augmenté ce taux de 250 points de base au cours de l'exercice précédent pour lutter contre les pressions inflationnistes.

L'inflation de détail a atteint 5,55 % en novembre, son rythme le plus rapide en trois mois, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, et les économistes s'attendent à une hausse en décembre également.

Entre-temps, les rendements obligataires américains continuent de baisser, le rendement à 10 ans étant proche de la barre des 3,90 % dans les heures asiatiques, les traders pariant sur un cycle agressif d'assouplissement des taux de la part de la Réserve fédérale en 2024.

Les marchés évaluent à 82 % la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en mars, et prévoient un total de 150 points de base (pb) de baisses de taux en 2024.

Lors de sa réunion de politique monétaire au début du mois, la Fed avait laissé entrevoir un assouplissement de 75 points de base en 2024. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,8799%, le rendement à deux ans à 4,2973% ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor pour une valeur de 240 milliards de roupies (2,89 milliards de dollars) (1 $ = 83,1730 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)