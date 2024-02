Les rendements des emprunts d'Etat indiens devraient continuer à augmenter mardi, suivant en cela l'évolution des rendements du Trésor américain, alors que les paris sur une baisse des taux d'intérêt américains à court terme continuent à s'estomper.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait osciller entre 7,07 % et 7,12 %, a déclaré un négociant d'un courtier principal, après avoir clôturé à 7,0937 %.

"Si les rendements américains se maintiennent autour de ces niveaux, 7,10 % pourrait servir de plancher au rendement de référence jusqu'à la décision de politique monétaire", a déclaré le négociant.

Les rendements américains ont augmenté lundi, car une récente série de données économiques solides, y compris les chiffres clés de l'emploi non agricole, ont repoussé le moment de l'assouplissement de la politique monétaire.

En outre, les commentaires du président de la Réserve fédérale

Jerome Powell

déclarant que la Fed peut faire preuve de prudence en décidant du moment où elle abaissera son taux d'intérêt de référence, ont également conduit à réduire les paris sur une baisse des taux en mai.

Le rendement à 10 ans a dépassé les 4,15 % lundi et a été vu pour la dernière fois autour de 4,14 % en Asie, tandis que l'inversion avec le rendement à deux ans - un indicateur plus proche des attentes en matière de taux d'intérêt - a augmenté de plus de 30 points de base.

Les probabilités d'une baisse des taux de la Fed en mars sont tombées à environ 15 %, contre 66 % le mois dernier, tandis que les probabilités d'une baisse en mai sont également tombées à environ 62 %, contre 88 % la semaine dernière.

Cependant, le sentiment sous-jacent reste favorable, le marché attendant avec impatience la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de l'Inde prévue pour jeudi, dans laquelle la banque centrale devrait maintenir son taux d'intérêt directeur, selon un sondage de Reuters.

Cette politique intervient après l'annonce du budget fédéral la semaine dernière, l'Inde visant à réduire le déficit fiscal à 5,1% du PIB et à emprunter 14,13 trillions de roupies (170,20 milliards de dollars) par le biais d'obligations, ce qui est inférieur aux attentes.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent sont en hausse de 0,2 % à 78,15 $ le baril, après avoir augmenté de 0,9 % au cours de la séance précédente.

** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,1347%, rendement à deux ans à 4,4430%.

** Quatorze Etats vont lever 267,10 milliards de roupies par la vente d'obligations

** La RBI organisera une vente aux enchères à taux variable pour 750 milliards de roupies (1 $ = 83,0180 roupies indiennes) (rapport de Dharamraj Dhutia ; édition de Varun H K).