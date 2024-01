Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester relativement inchangés en début de séance mardi, alors que les opérateurs attendent une nouvelle offre de dette par le biais d'une vente d'obligations par les États.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait évoluer dans une fourchette de 7,16%-7,20%, après sa dernière clôture à 7,1790% vendredi, a déclaré un négociant auprès d'un négociant primaire.

Les marchés des changes, obligataires et monétaires indiens étaient fermés lundi, le gouvernement de l'État du Maharashtra ayant déclaré un jour férié.

"Il est peu probable que nous assistions à une action majeure, étant donné que les rendements américains restent élevés et qu'il n'y a pas d'autres éléments déclencheurs majeurs sur les marchés pour l'instant. La demande pour la dette de l'État pourrait donner des indications sur l'appétit des investisseurs", a déclaré le trader.

Les États indiens souhaitent lever 242,80 milliards de roupies (2,92 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations, ce qui représente le montant le plus élevé depuis plus de deux mois et dépasse légèrement le montant prévu.

L'adjudication sera suivie d'une vente d'obligations du gouvernement central, par laquelle New Delhi lèvera 330 milliards de roupies, dont 160 milliards de roupies d'obligations de référence.

Les rendements américains se sont légèrement détendus lundi, avant la publication de données économiques clés au cours de la semaine, qui pourraient influencer la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Néanmoins, le rendement américain à 10 ans est resté supérieur à 4,10 %, les investisseurs ayant réduit leurs paris sur le calendrier et le rythme des baisses de taux de la Fed en 2024, à la suite d'une série de données économiques solides au cours des derniers jours.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders ont réduit les probabilités d'une première baisse des taux de la Fed d'ici mars à 43 %, contre 81 % le 12 janvier, tandis que la probabilité d'une baisse de 150 points de base en 2024 est tombée à 47 %, contre 91 % au cours de la même période.

Les participants au marché attendront également le budget de l'Union pour le prochain exercice financier prévu le 1er février, où le gouvernement visera à réduire le déficit budgétaire en pourcentage du PIB à 5,30 % en 2024-25, contre 5,90 % pour l'année en cours se terminant en mars 2024, selon un sondage Reuters. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,1 % à 80 dollars le baril, après une hausse de 1,9 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,1014 %, rendement à deux ans à 4,3889 %.

** Treize États vont lever 242,80 milliards de roupies par la vente d'obligations

** La RBI organisera une vente aux enchères à taux variable sur deux jours pour 1,25 trillion de roupies (1 $ = 83,0860 roupies indiennes) (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Dhanya Ann Thoppil).