Les rendements des obligations d'État indiennes devraient poursuivre leur trajectoire ascendante dans les premiers échanges du dernier jour de la première semaine du Nouvel An, reflétant les rendements américains suite à des données économiques solides qui ont réduit la probabilité d'une réduction des taux.

Les participants au marché restent également prudents à l'approche d'une nouvelle offre de dette par le biais de la première vente aux enchères hebdomadaire du gouvernement central de 2024, au cours de laquelle New Delhi devrait lever 340 milliards de roupies (4,08 milliards de dollars).

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans devrait fluctuer entre 7,20 et 7,24 % jusqu'à la vente aux enchères de la dette, après avoir clôturé à 7,2208 %, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Il n'y a pas eu de facteur dovish majeur en 2024 jusqu'à présent, et par conséquent, avec la pression de l'offre locale et la hausse des rendements américains, nous pourrions bientôt voir un test de 7,25 % sur l'indice de référence", a ajouté cette personne.

Les rendements américains ont augmenté, le rendement à 10 ans franchissant la barre cruciale des 4,00 %, après que des données aient montré que le marché du travail américain restait solide, ce qui a tempéré les attentes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en mars.

Le nombre d'Américains déposant des demandes initiales d'allocations chômage, connues sous le nom de demandes d'allocations chômage, a baissé plus que prévu à 202 000 la semaine dernière, en dessous des estimations de 216 000.

Les employeurs privés américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre et les effectifs privés ont augmenté de 164 000 emplois, la plus forte augmentation mensuelle depuis le mois d'août.

Les données solides ont augmenté la possibilité d'une pause de la Fed en mars, avec des chances maintenant autour de 35 %, contre environ 10 % la semaine dernière, selon l'outil Fedwatch de CME.

Les investisseurs se concentreront désormais sur les données relatives à l'emploi non agricole en décembre, qui seront publiées après les heures de marché indiennes, afin d'obtenir des indications supplémentaires sur la décision de la Fed en mars.

Dans le pays, les inquiétudes persistent quant à l'ampleur de la vente de la dette au cours du dernier trimestre. Les États visent à lever 4,13 trillions de roupies, tandis que le gouvernement central prévoit de vendre des obligations d'une valeur de 2,37 trillions de roupies, portant l'offre totale à environ 6,50 trillions de roupies. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en hausse de 0,4 % à 77,90 $ le baril, après une baisse de 0,8 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,9950 %, rendement à deux ans à 4.3804% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 340 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 340 milliards de roupies ** La RBI va organiser une vente aux enchères à taux variable sur sept jours pour un trillion de roupies (1$ = 83,2580 roupies indiennes) (Rapport de Dharamraj Dhutia, Rédaction de)