Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter en début de séance mercredi, suivant une évolution similaire des bons du Trésor, après que l'inflation dans la plus grande économie du monde ait été légèrement supérieure aux estimations, et non affectée par la lecture locale.

Le rendement de référence à 10 ans devrait se situer entre 7,03% et 7,07%, après avoir clôturé à 7,0274%, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Il pourrait y avoir une certaine hausse des rendements car les données n'ont pas renforcé la confiance dans les réductions de taux de mai et même l'action de juin dépendrait maintenant du commentaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont augmenté mardi, le rendement à 10 ans atteignant 4,15 %, après que l'inflation des prix à la consommation pour février ait été légèrement supérieure aux attentes des économistes, ce qui a fait craindre que la Fed ne soit pas en mesure de réduire les taux d'intérêt aussi rapidement que les investisseurs l'espèrent si les pressions sur les prix restent élevées.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % le mois dernier, après avoir progressé de 0,3 % en janvier, et pour la période de 12 mois se terminant en février, l'IPC a augmenté de 3,2 %, après avoir progressé de 3,1 % en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPC augmenterait de 0,4 % sur le mois et de 3,1 % sur l'année.

"Il y a juste assez de preuves d'une inflation persistante pour que certains membres de la Fed retirent potentiellement une réduction de taux pour 2024, avec tous les yeux tournés vers la réunion de la Fed la semaine prochaine, et plus particulièrement vers la mise à jour du graphique en pointillés", a déclaré Madhavi Arora, économiste en chef de la société de courtage Emkay Global.

Les probabilités d'une baisse des taux en juin s'élèvent à environ 70 %, en légère baisse par rapport à la veille, selon l'outil FedWatch du CME.

Pendant ce temps, l'inflation de détail en Inde en février a augmenté à un rythme légèrement plus rapide que prévu en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, avec un taux de 5,09 % contre 5,10 % en janvier, et plus élevé que les 5,02 % prévus dans un sondage Reuters.

Bien que l'inflation de détail se situe dans la fourchette prescrite de 2 % à 6 %, la banque centrale a indiqué qu'elle n'abaisserait pas ses taux d'intérêt tant qu'elle n'aurait pas atteint durablement le taux d'inflation de 4 %.

INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,1468 %, le rendement à deux ans est de 4,5683 % ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 340 milliards de roupies (4,11 milliards de dollars) (1 $ = 82,7870 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami).