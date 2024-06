PCE US: ABN Amro IS souligne que l'inflation "supercore" ne s'est pas accélérée

"Comme prévu, l'inflation PCE a diminué à 2,6 %, contre 2,7 % en glissement annuel le mois précédent". Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions estime que dans ce rapport "sans surprise", "la bonne nouvelle est que l'inflation core reste positive, passant de +0,3 % (chiffre révisé) à +0,1 % sur une base mensuelle continue" et relève que le rapport est particulièrement positif sur un point, à savoir que l'inflation "supercore" ne s'est pas accélérée au cours du mois.



"Nous savons que la Fed a besoin de plusieurs bons rapports consécutifs, mais la situation devient de plus en plus favorable à une première baisse des taux ", résume-t-il. Selon lui "la première baisse de taux aura lieu soit en septembre, soit en novembre, avec une probabilité légèrement plus élevée pour le mois de novembre".