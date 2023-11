Le géant obligataire américain Pacific Investment Management Company (PIMCO) a déclaré mardi qu'il privilégiait les obligations par rapport aux autres classes d'actifs l'année prochaine, car il s'attend à ce que la croissance économique ait atteint son maximum et à ce que l'inflation ralentisse.

"Compte tenu des valorisations actuelles et des perspectives de croissance économique difficile et de diminution de l'inflation, nous pensons que les obligations ont rarement semblé plus intéressantes que les actions", ont déclaré les gestionnaires de portefeuille de PIMCO dans un rapport sur les perspectives.

Les rendements des obligations du Trésor américain, qui évoluent à l'inverse des prix, ont fortement augmenté au cours des derniers mois, les investisseurs s'attendant de plus en plus à ce que les taux d'intérêt restent longtemps élevés en raison de la résistance de l'économie. Par ailleurs, les inquiétudes croissantes concernant l'augmentation des émissions d'obligations d'État ont poussé les investisseurs à exiger une meilleure compensation pour la détention de titres à long terme.

Mais une baisse de l'inflation pourrait inciter la Réserve fédérale à réduire les taux plus tôt que prévu, ce qui augmenterait la valeur des obligations. Mardi, les rendements ont fortement chuté après la publication de données plus faibles que prévu sur l'inflation en octobre, suggérant que la Fed pourrait avoir fini de relever ses taux, le marché s'attendant à des baisses de taux d'ici le premier semestre de l'année prochaine.

PIMCO a déclaré que la duration - ou la sensibilité d'un portefeuille de titres à revenu fixe aux variations des taux d'intérêt - semblait attrayante aux États-Unis et sur d'autres marchés tels que le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada.

En ce qui concerne le crédit, le gestionnaire d'actifs s'est montré prudent à l'égard des obligations d'entreprises en raison des prévisions de ralentissement économique, tout en privilégiant les titres adossés à des créances hypothécaires et certaines obligations titrisées.

PIMCO estime à 50 % la probabilité d'une récession aux États-Unis d'ici un an.

"Nous maintenons une position globalement neutre sur les actions, qui semblent richement évaluées selon plusieurs mesures, bien qu'elles devraient revenir à des niveaux plus raisonnables avec le temps", a déclaré PIMCO.