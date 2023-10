18 octobre (Reuters) - L'activité économie américaine a peu changé lors du dernier mois et demi écoulé, alors que les tensions sur les marchés financiers ont continué de s'atténuer et que les prix ont augmenté à un rythme modeste, selon un rapport de la Réserve fédérale américaine publié mercredi.

Dans son “livre beige” résumant les enquêtes et entretiens menés dans ses douze districts jusqu’au 6 octobre, la banque centrale américaine a écrit que "les perspectives économiques à court terme ont été décrites comme stables ou avec une croissance légèrement plus faible".

"Les entreprises s'attendent à ce que les prix augmentent dans les prochains trimestres, mais à un rythme plus faible que précédemment", écrit la Fed.

Cette observation va à l'encontre des données publiées par le gouvernement ces dernières semaines qui montrent que l'économie américaine gagne de la vitesse malgré la hausse des taux d'intérêts de la Fed.

Les chiffres du gouvernement montrent que les ventes de détails et l'industrie manufacturière augmentent plus vite que prévu, que les employeurs embauchent plus et que les prix à la consommation ont augmenté de 4,1% par rapport à l'an dernier, plus de deux fois l'objectif de 2% fixé par la Fed.

La publication du document intervient à deux semaines de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, lors de laquelle une nouvelle hausse des taux d'intérêts pourrait être décidée. (Reportage par Ann Saphir; version française Zhifan Liu)