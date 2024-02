La roupie indienne a eu du mal à poursuivre sa hausse vendredi, en raison de la demande en dollars des compagnies pétrolières et d'autres importateurs, et de la prudence de la Réserve fédérale quant à une réduction anticipée des taux d'intérêt.

La roupie était à 82,8675 pour un dollar américain à 10:22 IST contre 82,84 lors de la session précédente. La monnaie locale a connu jeudi sa meilleure journée de l'année, grâce à des entrées de capitaux.

Les commentaires persistants des responsables de la Fed sur le maintien d'un taux directeur plus élevé sont susceptibles de limiter toute hausse substantielle de la roupie, a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur les devises étrangères chez SMC Securities.

Il a souligné que la première réduction du taux directeur de la Fed n'est désormais probable qu'en juin, selon les contrats à terme sur les fonds fédéraux.

Une réduction des taux américains en mars a été totalement exclue, tandis que les chances d'une réduction en mai sont inférieures à 25 %.

Les décideurs politiques devraient retarder les réductions de taux d'intérêt d'au moins deux mois supplémentaires afin de voir si la récente hausse de l'inflation indique un ralentissement des progrès vers la stabilité des prix ou s'il s'agit simplement d'un accident de parcours, a déclaré le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, jeudi.

Le rendement du Trésor américain à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis la mi-décembre.

Outre les rendements américains plus élevés, les compagnies pétrolières et la Reserve Bank of India (RBI) constituent "l'autre obstacle" à la hausse de la roupie, a déclaré un cambiste d'une banque.

Les compagnies pétrolières "semblent toujours intervenir" lorsque l'USD/INR "connaît une baisse décente" et la RBI "interviendra de toute façon très probablement", a-t-il déclaré.