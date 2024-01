La roupie indienne a reculé mardi, freinée par la reprise du dollar, en raison de la hausse des rendements du Trésor américain et de la tiédeur du risque.

La roupie était à 82,9750 pour un dollar américain à 11:02 IST, en baisse par rapport à 82,88 lors de la session précédente. La baisse de la monnaie nationale a été moins importante que celle des autres monnaies asiatiques.

La baisse de la roupie en phase avec l'Asie "manquera de suivi", a déclaré un cambiste au comptant d'une banque privée. Il ne s'attend pas à ce que la monnaie s'affaiblisse au-delà de 83.

Un responsable des changes dans une banque du secteur public a déclaré que bien qu'il y ait eu "une reprise décente (sur l'USD/INR)" depuis le plus bas de lundi, cela ne "remet pas en question" la tendance baissière des deux dernières semaines.

La maison de courtage Motilal Oswal a déclaré que l'USD/INR se négocie avec un biais "latéral à inférieur", fixant la résistance autour du niveau actuel.

Le yuan chinois offshore est tombé à 7,1950 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis plus d'un mois, tandis que le won coréen a chuté de 0,8 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis la première semaine de novembre.

Les monnaies asiatiques se sont inquiétées du refus de deux responsables de la Banque centrale européenne de réduire les taux d'intérêt, ce qui a entraîné une hausse des rendements en Europe et aux États-Unis. Le rendement américain à deux ans a augmenté de six points de base en Asie pour atteindre 4,20 %.

Le discours du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, plus tard dans la journée, sera scruté à la loupe pour savoir quand la banque centrale américaine est susceptible de commencer à réduire ses taux et combien de baisses de taux d'intérêt seront effectuées cette année.

Les commentaires de M. Waller sont considérés comme très importants dans la mesure où il a signalé le pivot de la Fed dans son discours de fin novembre.

Lors de la réunion de décembre, les responsables politiques ont ensuite prévu trois baisses de taux d'intérêt en 2024.