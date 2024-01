La roupie indienne a atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre mois et les primes à terme n'ont jamais été aussi élevées depuis le mois de mai, en raison des paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine réduira rapidement ses taux d'intérêt cette année.

La roupie était à 82,8450 pour le dollar américain à 12:24 p.m. IST, en hausse par rapport à 82,9225 lors de la session précédente.

La dernière fois que la roupie a enregistré une baisse quotidienne, c'était le 2 janvier, à 83,35.

Les investisseurs ont parié sur une reprise de la roupie, ce qui a stimulé la monnaie.

"Je suis sûr que cela a été une surprise pour beaucoup de gens. Un certain nombre de supports (sur l'USD/INR) ont été supprimés et, plus important encore, nous assistons à des mouvements de taille décente", a déclaré un cambiste d'une banque.

Le contrat à terme implicite USD/INR à un an a augmenté à 1,93 %, soit une hausse de 18 points de base ce mois-ci.

La baisse des rendements du Trésor américain a poussé les primes à terme à la hausse. Le rendement américain à deux ans a encore baissé vendredi après que les données sur l'inflation de gros aux États-Unis aient renforcé les paris selon lesquels la Fed réduira ses taux en mars à chacune de ses réunions successives cette année.

Les chances d'une réduction des taux de la Fed lors de la réunion de mars sont désormais proches de 80 % et un total de 160 points de base de réduction des taux a été intégré dans les prix pour l'année.

"Les probabilités de réduction des taux (américains) pourraient déterminer la prochaine étape de l'évolution de la roupie", a déclaré Srinivas Puni, directeur général de QuantArt Market Solutions.

Cette semaine, l'accent sera mis sur le discours du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui aura lieu mardi.

"Largement considéré comme l'un des membres de la Fed les plus optimistes, le dernier discours de Waller à la fin du mois de novembre a joué un rôle important dans la conviction du marché que la Fed abaisserait son taux directeur cette année. Son 'pivot' était une anticipation du changement plus significatif lors de la réunion de la Fed en décembre", a déclaré la banque HSBC dans une note.