La roupie indienne était légèrement plus élevée vendredi, tandis que ses pairs asiatiques étaient plus faibles à l'approche du rapport mensuel sur l'emploi américain qui, selon les analystes, façonnera les attentes concernant la décision de politique générale de la Réserve fédérale en mars.

La roupie était à 83,2050 pour un dollar américain à 09:58 IST, en hausse par rapport à 83,23 lors de la session précédente. La monnaie indienne a connu un meilleur début d'année 2024 que ses homologues asiatiques.

La roupie est légèrement en hausse par rapport à décembre, alors que la baisse des prévisions de réduction des taux de la Fed a entraîné une baisse des autres devises asiatiques.

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis, attendues vendredi, sont importantes pour les investisseurs qui cherchent à évaluer le nombre de fois où la Fed est susceptible de réduire ses taux cette année.

Les investisseurs tablent actuellement sur 140 points de base de réduction des taux d'intérêt cette année et sur une probabilité de près de 70 % d'une réduction des taux en mars.

"Les données sur l'emploi d'aujourd'hui sont très importantes pour les marchés et la roupie", a déclaré Srinivas Puni, directeur général de la société de conseil en devises QuantArt Market Solutions.

De bonnes données "pourraient déclencher une réévaluation des attentes de la Fed", a-t-il ajouté.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'économie américaine ait créé 170 000 emplois en décembre, avec un taux de chômage de 3,8 % et une croissance des salaires de 0,3 % en glissement mensuel.

"Selon nous, un chiffre de 200 000 emplois non agricoles ou plus, ainsi que des résultats supérieurs aux salaires horaires moyens, à la participation ou au nombre moyen d'heures hebdomadaires, sont susceptibles de réduire les attentes du marché en ce qui concerne les baisses de taux à partir de mars ou, de manière équivalente, moins de baisses au cours de l'année 2024", a déclaré BofA Securities dans une note.

Le risque d'un "battement à la hausse" sur les chiffres de l'emploi a augmenté marginalement après les données de jeudi, a déclaré un trader FX dans une banque.

L'emploi privé américain a augmenté plus que prévu en décembre et les demandes d'allocations chômage sont tombées à leur plus bas niveau depuis deux mois, selon les données publiées jeudi.