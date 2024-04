Les positions baissières sur la plupart des monnaies asiatiques se sont renforcées, selon un sondage Reuters réalisé jeudi, s'intensifiant régulièrement depuis le début de l'année, la réévaluation des paris sur les baisses de taux après la publication de données économiques américaines solides ayant poussé le dollar à la hausse.

Les paris à découvert sur le ringgit malaisien ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-juillet de l'année dernière, tandis que ceux sur la roupie indonésienne ont atteint un sommet de plus de cinq mois, selon le sondage bimensuel de 11 analystes.

Le won coréen a été la devise la plus vendue par les analystes interrogés, atteignant son plus haut niveau depuis octobre 2022, tandis que les baissiers ont renforcé leurs positions sur le dollar de Singapour pour atteindre un plus haut de six mois.

Une série de données économiques américaines solides et une inflation persistante ont incité certains responsables de la Réserve fédérale à tempérer les attentes du marché quant au nombre de réductions de taux cette année, renforçant le dollar et jetant une ombre sur les monnaies émergentes.

"La tendance à la hausse du dollar a certainement ajouté à la consternation des responsables étrangers, les États-Unis exportant dans une certaine mesure leur problème d'inflation vers d'autres pays par le biais du dollar", a écrit Michael Wan, analyste principal des devises chez MUFG.

La banque centrale indonésienne a rassuré les investisseurs mercredi en indiquant qu'elle interviendrait pour aider à stabiliser la roupie, qui a chuté d'environ 5 % depuis le début de l'année et se négocie actuellement à son niveau le plus bas depuis quatre ans. La Banque de Corée a également indiqué qu'elle était prête à faire face aux mouvements volatils des devises.

Les analystes de HSBC estiment que les paires USD-Asie finiront par se modérer plus tard dans l'année, à condition que la Fed entame son cycle d'assouplissement de sa politique, que les risques géopolitiques soient gérables et que l'USD-RMB reste "raisonnablement contenu".

"Le risque est que les devises asiatiques ne se redressent même pas légèrement et finissent par subir une nouvelle année de dépréciation, si la Fed ne réduit pas ses taux après tout en raison d'une nouvelle accélération de l'économie américaine", a déclaré HSBC dans une note.

Parallèlement, les paris à découvert sur le yuan chinois ont augmenté pour atteindre leur plus haut niveau depuis le début du mois de novembre, même si la banque centrale continue de s'opposer à la dépréciation.

Les analystes sont devenus baissiers sur la devise la plus performante de l'Asie émergente, la roupie indienne, pour la première fois depuis la mi-décembre.

"La faiblesse de l'INR rattrape celle de l'AXJ (Asie hors Japon) en raison de facteurs exogènes, notamment le retour des taux américains élevés à long terme, les risques géopolitiques persistants au Moyen-Orient et le regain de volatilité du yuan et du yen", a déclaré Christopher Wong, stratège en matière de devises chez OCBC.

Toutefois, M. Wong a ajouté que "la faiblesse de la roupie est bien moindre que celle des devises régionales", compte tenu de "l'attrait du portage, de l'inclusion des obligations et des attentes en matière de continuité de la politique".

Le sondage sur le positionnement des devises asiatiques se concentre sur ce que les analystes et les gestionnaires de fonds pensent être les positions actuelles du marché dans neuf devises des marchés émergents asiatiques : le yuan chinois, le won sud-coréen, le dollar de Singapour, la roupie indonésienne, le dollar de Taïwan, la roupie indienne, le peso philippin, le ringgit malaisien et le baht thaïlandais.

Le sondage utilise des estimations des positions nettes longues ou courtes sur une échelle de moins 3 à plus 3. Un score de plus 3 indique que le marché est fortement acheteur de dollars américains.

Les chiffres incluent les positions détenues par le biais de contrats à terme non livrables (NDF).

Les résultats de l'enquête sont présentés ci-dessous (positions en dollar américain par rapport à chaque devise) :

DATE USD/CNY USD/KRW USD/SGD USD/IDR USD/TWD USD/INR USD/MYR USD/PHP USD/THB

18-avr-24 1,25 1,59 0,8 1,32 1,24 0,43 1,42 1,19 1,28

4-Avr-24 1,18 1,09 0,42 1,13 1,17 0 1,15 0,62 1,35

21-Mar-24 0,92 0,82 0,33 0,6 0,92 -0,54 1,12 0,47 1,13

7-Mar-24 0,84 0,54 0,25 0,53 0,64 -0,59 1,14 0,52 1,05

22-fév-24 0,7 0,4 0,2 0,2 0,7 -0,4 1,3 0,3 1,1

8-fév-24 0,4 0,39 0,41 0,4 0,32 -0,17 1,07 0,28 0,72

25-Jan-24 0,37 0,9 0,28 0,51 0,49 -0,18 1,21 0,5 0,9

11-Jan-24 0,18 0,3 0,02 0,19 0,05 -0,15 0,72 0,09 0,03

14-déc-23 0,02 -0,09 -0,22 -0,05 -0,33 0,34 0,58 -0,22 0,16