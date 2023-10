Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont encore bondi jeudi, s'approchant d'un niveau de 5 % qui n'avait pas été atteint depuis juste avant la crise financière de 2007, les marchés étant à cran avant que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ne s'exprime sur l'économie plus tard dans la journée.

Le rendement du Trésor à 10 ans, qui donne le ton pour les coûts d'emprunt dans le monde entier, a atteint 4,983 % au cours des heures de négociation en Europe, son plus haut niveau depuis juillet 2007, et était en dernière position en hausse de 7 points de base (pb) à 4,971 %. Les rendements augmentent lorsque les prix baissent, et inversement.

Selon les analystes, l'économie américaine, qui dépasse toutes les attentes malgré l'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale de 5,25 % à 5,5 %, est à l'origine de ce mouvement de vente.

Les données sur les ventes au détail de mardi ont montré que les consommateurs américains continuaient à dépenser beaucoup, ce qui a entraîné une hausse des rendements obligataires, les opérateurs ayant intégré une probabilité légèrement plus élevée d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté d'environ 40 points de base depuis le début du mois d'octobre. Il est passé d'environ 4,15 % à la même époque l'année dernière à environ 1,66 % il y a deux ans.

"Les données ont été surprenantes à la hausse", a déclaré Jussi Hiljanen, responsable de la stratégie des taux chez le prêteur européen SEB. "Cela a eu pour effet non seulement de réduire les attentes de baisse des taux pour 2024, mais aussi d'augmenter les risques d'une nouvelle hausse des taux au cours des derniers jours.

M. Hiljanen a déclaré que les taux étaient susceptibles d'augmenter à partir de maintenant, mais qu'ils pourraient être tirés vers le bas par l'achat de valeurs sûres si la guerre entre Israël et le Hamas s'étendait à un conflit plus large.

Les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans ont atteint 5,069 % jeudi, soit le niveau le plus élevé depuis 2007. Ils étaient en dernier lieu 6 points de base plus élevés à 5,058%.

M. Powell devrait s'exprimer lors d'une discussion sur les perspectives économiques à l'Economic Club de New York à 1600 GMT (12 p.m. ET).

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré mercredi que les taux d'intérêt devront rester élevés pendant un certain temps, bien que le décideur politique habituellement optimiste ait dit qu'il voulait "attendre, regarder et voir" les effets des hausses de taux passées.

"Pour l'instant, le marché cherche à tester le niveau de 5 % et à voir ce qui se passe", a déclaré Damien McColough, responsable de la stratégie des taux chez Westpac à Sydney.

"Je ne pense pas que quiconque soit prêt à intervenir et à prendre une position longue pour le moment", a-t-il ajouté. "Si vous pensez que (les taux à court terme) vont rester élevés et que l'économie ne va pas s'effondrer, alors un rendement à 10 ans inférieur à 5 % n'est pas vraiment satisfaisant.

Le rendement du Trésor à 2 ans a atteint 5,253 % jeudi, son plus haut niveau depuis 2006, et a augmenté de 4 points de base en dernier lieu.

Les taux à court terme, qui sont plus sensibles aux changements dans les attentes des banques centrales en matière de taux, ont augmenté moins fortement que les rendements à long terme au cours de la récente vente d'obligations.

Certains investisseurs ont déclaré que les craintes concernant l'accroissement de la dette du gouvernement américain, qui fait grimper les émissions d'obligations, sont à l'origine de la chute des obligations à long terme. D'autres estiment que l'inflation devrait être plus forte que par le passé, ce qui pousse les acheteurs à exiger des rendements plus élevés sur les obligations à plus longue échéance.

Les obligations mondiales ont été rattrapées par les ventes américaines, le rendement des obligations japonaises à 10 ans atteignant 0,84 %, son niveau le plus élevé depuis dix ans.

Le rendement à 10 ans de l'Italie, considéré comme une référence pour les pays les plus endettés de la zone euro, a atteint son plus haut niveau en 11 ans, à 5,035 %.