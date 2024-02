Les rendements des obligations du Trésor américain ont chuté à leur plus bas niveau jusqu'à présent en 2024 jeudi, alors que les inquiétudes renouvelées sur le secteur bancaire régional et les demandes d'allocations chômage plus élevées que prévu ont poussé les investisseurs à se tourner vers des actifs plus sûrs.

Les rendements ont chuté un jour après la réunion de politique de la Réserve fédérale au cours de laquelle le président de la Fed, Jerome Powell, a confirmé que les taux d'intérêt avaient atteint leur maximum pour ce cycle et qu'ils allaient probablement baisser dans les mois à venir, car l'inflation continue de chuter. Dans une décision largement attendue, la Fed a maintenu les taux d'intérêt de référence inchangés.

Dans l'ensemble, les investisseurs tablent sur des baisses cumulées de 147 points de base d'ici la réunion de décembre de la Fed, au lieu des 160 points de base envisagés au début de l'année. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés à terme évaluent à environ 90 % les chances que la Fed commence à réduire ses taux lors de sa réunion de mai, plutôt qu'en mars.

"La Fed pense essentiellement que la politique est aussi stricte qu'elle peut l'être", a déclaré Jeff Klingelhofer, co-responsable des investissements chez Thornburg Investment Management, basé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. "La Fed a également suggéré à plusieurs reprises que le niveau actuel des taux avait un impact et faisait baisser l'activité économique et l'inflation.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 8,5 points de base à 3,880 %, son niveau le plus bas depuis la fin du mois de décembre. Il est en baisse d'environ 35 points de base par rapport à son sommet de 2024 atteint le 19 janvier.

Les rendements ont également été influencés par la perte surprise de New York Community Bancorp, qui a réduit son dividende de 70 %, ravivant ainsi les inquiétudes concernant les banques régionales, 11 mois après l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

"Si nous n'avions pas le problème de New York Bancorp, où les inquiétudes concernant le resserrement des conditions de crédit ont clairement affecté la rentabilité de cette banque, alors nous parlerions probablement d'une histoire différente pour les taux", a déclaré Paresh Upadhyaya, directeur de la stratégie des devises fixes d'Amundi US à Boston.

Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans était en baisse de 9,8 points de base à 4,117%.

Le Département du Travail a déclaré que les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté de 9 000 pour atteindre 224 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 27 janvier. Les économistes prévoyaient 212 000 demandes pour la dernière semaine. La productivité des travailleurs américains a augmenté plus rapidement que prévu au quatrième trimestre, ce qui a permis de contenir les coûts unitaires de main-d'œuvre, a déclaré le département du travail.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 1,4 point de base à 4,215 %.

Une partie très surveillée de la courbe de rendement du Trésor américain, mesurant l'écart entre les billets à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à -31,4 points de base.