Les rendements des obligations du Trésor américain ont légèrement baissé lundi, dans un marché généralement peu actif, après avoir progressé vendredi dernier suite à la publication d'un rapport sur les emplois non agricoles plus élevé que prévu, alors que les investisseurs se tournent vers les données relatives à l'offre de dette des gouvernements et des entreprises et à l'inflation de cette semaine.

Le volume était plus faible que d'habitude, le Japon étant fermé la nuit pour un autre jour férié et le calendrier économique étant peu chargé.

En fin de matinée, le rendement de référence à 10 ans était en baisse de 4,9 points de base (pb) à 3,992%. Il a atteint son plus haut niveau en trois semaines vendredi suite au rapport sur l'emploi qui a montré que l'économie américaine a créé 216 000 nouveaux emplois en décembre, ce qui est supérieur aux prévisions.

Stan Shipley, directeur général et stratège des revenus fixes chez Evercore ISI à New York, a déclaré qu'il y avait deux facteurs contradictoires qui ont laissé le marché obligataire avec une direction moins claire.

Il a cité les fortes réductions de prix opérées par l'Arabie saoudite, principal exportateur de pétrole, et l'augmentation de la production de l'OPEP, qui devraient réduire les attentes en matière d'inflation et faire baisser les rendements.

Dans le même temps, la présidente de la Federal Reserve Bank of Dallas, Lorie Logan, a averti samedi que la banque centrale américaine pourrait devoir recommencer à relever son taux directeur à court terme pour éviter que la récente baisse des rendements obligataires à long terme ne ravive l'inflation.

"En raison de facteurs contradictoires, le taux à 10 ans se situe autour de 4 % et n'a pas beaucoup bougé", a déclaré M. Shipley. "Jusqu'à ce que nous obtenions des données fermes telles que l'IPC (indice des prix à la consommation) jeudi, il n'y aura probablement pas beaucoup de mouvement dans les bons du Trésor.

L'IPC de base, ou l'inflation sous-jacente pour le mois de décembre, devrait rester inchangée à 0,3 %, tandis que le chiffre en glissement annuel devrait augmenter à un rythme plus faible que prévu de 3,8 % par rapport au mois précédent, selon un sondage Reuters.

Les investisseurs se tournent également vers la vente aux enchères de 110 milliards de dollars d'obligations américaines à trois et dix ans, ainsi que d'obligations à 30 ans, qui aura lieu cette semaine et qui comprendra une importante émission de titres de créance d'entreprises. Selon Action Economics, environ 30 milliards de dollars sont attendus de la part de 14 entreprises, ce qui s'ajoute à la ruée vers l'émission de la semaine dernière.

"Nous pensons que l'offre jouera une fois de plus un rôle prépondérant dans l'évolution des prix", a écrit BMO Capital Markets dans une note de recherche.

"Tant du côté des entreprises qu'avec 52 milliards de dollars de 3 et 37 milliards de dollars de 10 demain et mercredi, respectivement, nous continuons de pencher pour des taux plus élevés, car les investisseurs se voient rappeler le poids de l'offre à un moment où il est encore trop tôt pour que (le président de la Réserve fédérale Jerome) Powell entame le processus de baisse des taux."

Sur les autres échéances, les rendements des obligations américaines à 30 ans ont baissé de 3,8 points de base à 4,161%.

Sur la partie la plus courte de la courbe, les rendements des obligations américaines à deux ans ont baissé de 5,8 points de base pour atteindre 4,334 %.

Un indicateur très suivi de la courbe des rendements américains, montrant l'écart entre les rendements des obligations à deux et à dix ans, US2US10=TWEB, a réduit son inversion à moins 34,5 points de base.

Cette partie de la courbe a eu tendance à s'accentuer, ce qui est typique lorsque les investisseurs s'attendent à ce que la Fed soit proche de la fin de son cycle de resserrement.

Lundi, le marché des contrats à terme sur les taux américains a évalué à 66 % la probabilité d'une baisse des taux en mars, selon l'application de probabilité de taux de LSEG. Pour 2024, les traders parient sur environ cinq baisses de taux de 25 points de base chacune, ce qui placerait le taux des fonds fédéraux à 4 % en fin d'année. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; Rédaction de Sharon Singleton)