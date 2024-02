Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé mardi, les investisseurs attendant de nouveaux signaux sur la date à laquelle la Réserve fédérale est susceptible de commencer à réduire les taux d'intérêt, tandis que le Trésor a vu une forte demande pour une vente aux enchères de nouvelles obligations à trois ans.

Les rendements ont bondi après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait repoussé dimanche les attentes d'une réduction des taux à court terme, déclarant qu'une économie forte donne à la banque centrale américaine le temps d'évaluer que l'inflation va continuer à baisser. Ces propos font écho à ceux qu'il a tenus mercredi dernier à l'issue de la réunion de deux jours de la Fed.

Des données plus solides que prévu sur l'emploi et le secteur des services ont contribué à la chute des obligations, tandis qu'une augmentation de l'offre de titres du Trésor risque également de pousser les rendements à la hausse.

Le mouvement de mardi est peut-être juste un peu l'épuisement du repricing que nous avons vu au cours de la semaine dernière, a déclaré Zachary Griffiths, stratégiste senior pour les obligations de qualité chez CreditSights à Charlotte, en Caroline du Nord.

Les données relatives à l'indice des prix à la consommation (IPC), attendues mardi prochain, seront probablement le prochain point de mire pour obtenir de nouveaux indices sur la politique de la Fed.

Les chiffres de l'IPC de la semaine prochaine donneront vraiment le ton, à savoir si les rendements augmentent de plus en plus ou s'ils reviennent au milieu de la fourchette récente et si le mois de mai est sur la table", a déclaré M. Griffiths.

Les traders ont repoussé les prévisions de la première baisse des taux d'intérêt de la Fed au mois de mai, après avoir évalué la probabilité d'une réduction des taux au mois de mars.

La présidente de la Fed Bank of Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mardi que si l'économie américaine se comporte comme elle le prévoit, elle pourrait ouvrir la porte à des réductions de taux, mais elle n'est pas encore prête à proposer un calendrier pour une politique plus souple dans un contexte d'incertitude persistante en matière d'inflation.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que l'inflation

a baissé rapidement

mais "nous ne sommes pas encore au bout de nos peines".

Les obligations de référence à 10 ans ont perdu 7 points de base au cours de la journée pour atteindre 4,096 %, après avoir atteint un sommet de 11 jours de 4,177 % lundi. Les rendements à deux ans ont baissé de 6 points de base à 4,412%, et sont en baisse par rapport à un sommet d'un mois de 4,483% lundi.

L'inversion de la courbe des rendements entre les obligations à deux ans et à dix ans a peu varié au cours de la journée, à moins 32 points de base. Elle a atteint moins 42 points de base vendredi, soit l'inversion la plus importante depuis le 5 janvier.

Une nouvelle chute du cours de l'action de New York Community Bancorp et les inquiétudes concernant la santé des banques régionales américaines ont également stimulé la demande de bons du Trésor américain, valeur refuge.

La demande de bons du Trésor sera mise à l'épreuve cette semaine lorsque le département du Trésor américain vendra 121 milliards de dollars de titres de créance assortis de coupons.

Le gouvernement a enregistré une forte demande pour une adjudication de 54 milliards de dollars d'obligations à trois ans mardi. La dette s'est vendue à un rendement élevé de 4,169 %, soit près d'un point de base en dessous de son niveau avant la vente. Le ratio offre/couverture était de 2,58.

Le Trésor vendra également 42 milliards de dollars d'obligations à 10 ans mercredi et 25 milliards de dollars d'obligations à 30 ans jeudi.

Le Trésor a augmenté la taille de ses adjudications afin de combler un déficit budgétaire croissant. Il a déclaré la semaine dernière qu'il prévoyait de continuer à augmenter progressivement la taille des adjudications de coupons jusqu'en avril, mais qu'il ne prévoyait pas d'autres augmentations avant plusieurs trimestres au moins, compte tenu des besoins d'emprunt actuellement prévus.

Tout signe de fléchissement de la demande au fur et à mesure de l'augmentation de la taille des adjudications pourrait entraîner une hausse des rendements. La faiblesse de l'intérêt pour certaines adjudications à 10 et 30 ans à la fin de l'année dernière a été tenue pour responsable d'un effondrement qui a fait passer les rendements de référence à 10 ans brièvement au-dessus de 5 %.