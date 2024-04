Les prix des bons du Trésor ont augmenté vendredi, poussant les rendements à la baisse, alors que les tensions au Moyen-Orient ont stimulé les achats de valeurs refuges et que les chiffres élevés de l'inflation en début de semaine ont forcé les investisseurs à réajuster fortement leurs perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré qu'elle envisageait deux baisses de taux cette année, ajoutant sa voix à celle d'autres responsables de la Fed qui se sont récemment opposés à l'idée d'une série rapide de baisses et d'un assouplissement de la politique monétaire.

Les remarques de Mme Collins font suite à un discours dans lequel elle a déclaré que la banque centrale américaine est susceptible de réduire son taux directeur à un moment donné cette année, mais que les incertitudes et les risques liés à l'inflation signifient que la Fed doit prendre son temps avant de le faire.

Les achats de bons du Trésor ont également été stimulés par les résultats médiocres de plusieurs grandes banques américaines, y compris JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d'actifs, et les craintes israéliennes d'une attaque imminente de l'Iran ou de ses mandataires ont également joué un rôle, selon les analystes.

"Beaucoup d'investisseurs ne veulent pas détenir des actifs risqués à l'approche du week-end, et il y a aussi un peu de déception dans les résultats des banques", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities à New York.

Mais le catalyseur le plus important a été le rapport sur l'indice des prix à la consommation, plus élevé que prévu, publié mercredi.

"Ce rapport a remis en question un grand nombre d'hypothèses que le marché avait sur le cycle de la Fed et ce que cela signifie pour les marchés d'actifs plus larges", a déclaré Brian Daingerfield, stratège macroéconomique chez NatWest Markets à Stamford, dans le Connecticut.

"Ce que l'IPC a forcé le marché à prendre en compte, c'est la possibilité que la Fed soit en mesure de ne pas réduire ses taux cette année", a-t-il déclaré. "Vous avez cette réinitialisation des taux, cette réinitialisation des attentes et ce changement dans la discussion autour de la Fed.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans a dépassé les 5 % jeudi, alors que les traders de contrats à terme ont réduit les paris sur le nombre de baisses de taux de la Fed à deux et repoussé le début du cycle d'assouplissement à septembre, alors qu'ils s'attendaient à ce qu'il ait lieu en juin.

Les paris sur la réduction du taux cible de la Fed en juin sont tombés à 27,1 %, contre 53,2 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 8,1 points de base à 4,8822 %, tandis que le rendement du bon du Trésor à 10 ans a baissé de 5,8 points de base à 4,499 %.

"Certains investisseurs achètent la baisse, pour ainsi dire, et s'assurent d'entrer dans le marché à ces niveaux très attrayants", a déclaré M. Goldberg. "Il y a beaucoup d'incertitude quant à la suite des événements. Beaucoup d'investisseurs se demandent s'il est encore possible de réduire les taux cette année.

La différence entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un signe avant-coureur de récession lorsque le rendement d'une durée plus courte est plus élevé, ou inversé, que celui des titres plus longs, était de -38,24 points de base.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a baissé de 6 points de base pour atteindre 4,603 %. (Reportage de Herbert Lash ; Rédaction d'Andrea Ricci)