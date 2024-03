PARIS, 19 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont sur une tendance atone mardi en matinée alors que la Réserve fédérale américaine entame une réunion de politique monétaire de deux jours qui incite à la prudence. À Paris, le CAC 40 prend 0,13% à 8.158,36 points vers 08h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 grignote 0,05% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,15%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,10%, le FTSEurofirst 300 est inchangé et le Stoxx 600 grappille 0,04%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,01% pour le Dow Jones , une baisse de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 et un repli de 0,13% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert, portée par la "tech" alors que Nvidia a ouvert sa conférence annuelle dédiée aux développeurs. Au Japon, la Banque du Japon (BoJ) a mis fin mardi à sa politique de taux d'intérêt négatifs en décidant d'un premier relèvement du coût du crédit en 17 ans, une décision anticipée par les experts qui n'a pas d'impact sur les places financières. Le marché attend désormais les annonces de la Fed mercredi. Si un nouveau statu sur les taux est prévu dans l'immédiat, des doutes demeurent sur le calendrier et l'ampleur de la première baisse du coût du crédit outre-Atlantique au regard de la solidité des dernières données macroéconomiques. Les traders prévoient actuellement avec une probabilité de 54,7% que la Fed procédera à une baisse de taux en juin, une probabilité plus faible que celle des précédentes semaines, selon le baromètre Fedwatch de CME Group. En zone euro, le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré mardi que l'institution était prête à discuter d'une baisse de taux en juin. Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente à 10h00 GMT de la publication de l'indice ZEW du sentiment économique et des chiffres de l'évolution des salaires et du coût de la main d'oeuvre en zone euro. Ces statistiques pourraient fournir à la BCE des éléments sur la conjoncture dans le bloc dans l'optique d'une éventuelle baisse des taux directeurs. Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à 2,451%, tandis que celui de son équivalent américain se replie marginalement, de 1,6 point, à 4,3243%. En Bourse en Europe, le repli du secteur des nouvelles technologies (-0,24%) limite les gains sur le Stoxx 600. Dans les valeurs individuelles, Atos plonge de 19,04% après avoir mis fin à ses discussions avec Airbus (+1,44%) pour la cession de son activité BDS (Big Data & Security). Unilever bondit de 4,63%, le groupe de biens de consommation ayant annoncé son intention de transformer sa division de crème glacée en une entreprise autonome, après un nouveau programme d'économies qui entraînera la suppression de 7.500 emplois. AstraZeneca recule (-0,77%) après l'annonce mardi du rachat du spécialiste de l'oncologie Fusion Pharmaceuticals pour environ deux milliards de dollars (1,84 milliard d'euros). (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)