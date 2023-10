Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo baissait lundi dans la matinée, lestée par les pertes à Wall Street en fin de semaine dernière et les tensions géopolitiques, tandis que les investisseurs attendaient cette semaine des décisions monétaires aux Etats-Unis et au Japon.

L'indice vedette Nikkei reculait de 0,91% à 30.709,73 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix perdait 0,77% à 2.237,39 points.

La Banque du Japon (BoJ) doit annoncer mardi ses prévisions macro-économiques et une décision de politique monétaire que la majorité des économistes attendent inchangée, mais la poursuite de l'assouplissement monétaire pourrait accentuer la chute du yen, tombé la semaine dernière à son plus bas niveau face au dollar cette année.

Ce sera mercredi au tour de la Réserve fédérale américaine (Fed) de fixer son cap, avec là aussi un statu quo attendu par le marché, qui tentera cependant de glaner des informations sur l'évolution future des taux de la Fed.

Freinage d'urgence de Hino Motors

Le fabricant de camions Hino Motors lâchait plus de 18% vers 01H00 GMT. Cette filiale de Toyota (-2,2%) a sabré vendredi sa prévision annuelle de bénéfice opérationnel et s'attend désormais à une perte nette sur l'ensemble de l'exercice qui se terminera fin mars prochain, en raison d'une détérioration plus forte que précédemment attendue de ses ventes hors Japon.

Le yen en retrait

Sur le marche des changes, le dollar progressait par rapport au yen, à 149,79 yens pour un dollar vers 01H00 GMT contre 149,66 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro se négociait pour 158,22 yens contre 158,11 yens en fin de semaine dernière. Et la monnaie européenne valait 1,0563 dollar, contre 1,0565 dollar vendredi.

Les prix du pétrole refluaient, après avoir bondi vendredi à cause des craintes d'une escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient: vers 00H50 GMT le baril de WTI américain perdait 0,87% à 84,80 dollars et celui de Brent de la mer du Nord lâchait 0,76% à 89,79 dollars.

mac/juf