Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo progressait mercredi matin, encouragée par le nouveau ralentissement de l'inflation américaine en novembre et les gains de la veille à Wall Street, tout en faisant preuve de retenue en attendant la Fed.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,47% à 32.999,51 points vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,16% à 2.357,02 points.

L'indice des prix à la consommation CPI aux Etats-Unis mardi a de nouveau ralenti en novembre, à 3,1% sur un an contre 3,2% le mois précédent.

La Réserve fédérale américaine (Fed), dont une décision est prévue plus tard ce mercredi, devrait prolonger sa pause dans ses hausses de taux et les analystes et investisseurs sont confortés dans l'idée que son cycle de resserrement monétaire soit désormais terminé.

Au Japon, l'indice Tankan, le baromètre trimestriel de confiance des entreprises, publié mercredi juste avant l'ouverture de la Bourse de Tokyo, s'est avéré supérieur aux attentes, ce qui soutenait aussi le marché d'actions.

Nissan rachète et annule 5% de son capital

Le cours de Nissan avançait à peine (+0,1% vers 00H45 GMT) bien que le constructeur automobile ait annoncé mardi son rachat pour 765 millions d'euros de 5% de son capital, sur la tranche de 28,4% que son partenaire Renault s'est engagé à vendre dans le cadre du vaste rééquilibrage de leur alliance, acté cette année.

Nissan va annuler ses actions après leur rachat, afin d'augmenter le rendement de son titre.

Le dollar stable avant la Fed

Le dollar se stabilisait face au yen vers 00H40 GMT, à raison d'un dollar pour 145,48 yens contre 145,45 yens mardi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen stagnait lui aussi, à 157,00 yens pour un euro.

L'euro se négociait pour 1,0792 dollar contre 1,0794 dollar la veille.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,17% à 68,73 dollars vers 00H30 GMT.

etb/jnd