Tokyo (awp/afp) - Morose depuis le début de la semaine, la Bourse de Tokyo reprenait du poil de la bête jeudi en matinée, encouragée par un nouvel indicateur américain qui maintient en vie le scénario de prochaines baisses de taux de la Fed.

L'indice vedette Nikkei rebondissait de 1,61% à 40.086,21 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix reprenait 1,4% à 2.744,52 points.

A l'inverse d'autres indicateurs américains ces derniers jours, le dernier indice ISM a montré un brutal ralentissement des prix dans le secteur des services aux Etats-Unis en février.

De quoi inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à maintenir comme prévu son plan de trois baisses de taux cette année, selon des observateurs.

La Bourse de Tokyo était aussi dynamisée par la perspective de résultats annuels solides du côté des entreprises japonaises. Beaucoup d'entre elles devraient profiter de la saison des résultats de ce printemps pour annoncer de nouvelles initiatives pour améliorer les rendements de leurs actionnaires, comme des programmes de rachats d'actions et des dividendes augmentés.

Kao éperonné par un fonds activiste

Le fonds activiste hongkongais Oasis Management, qui a l'habitude de secouer des entreprises nippones assoupies, a appelé jeudi le groupe japonais de cosmétiques Kao, dont il est actionnaire, à prendre résolument des mesures pour accélérer sa croissance et gonfler sa valeur. Kao devrait donner la priorité à l'international et à ses marques dans le soin de la peau, et transformer son approche du marketing, selon Oasis.

"Il est temps que la direction de Kao prenne les devants et exploite tout le potentiel" des marques du groupe, a encore tonné le fonds activiste dans un communiqué. En réaction le titre Kao bondissait de 4,15% vers 01H15 GMT.

Le pétrole poursuit son ascension

Le dollar reculait un peu face au yen, à raison d'un dollar pour 151,59 yens vers 01H00 GMT contre 151,70 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était lui quasi stable, un euro valant 164,35 yens contre 164,38 yens la veille.

Et la monnaie européenne se négociait pour 1,0840 dollar, contre 1,0836 dollar mercredi à 21H00 GMT.

En hausse constante depuis fin mars, les prix du pétrole continuaient de progresser jeudi matin en Asie, sur fond de la montée persistante des tensions au Moyen Orient et le maintien mercredi par les pays de l'Opep+ de leur stratégie de baisse de production d'or noir, afin de soutenir les cours.

Le baril de WTI américain gagnait 0,36% à 85,74 dollars vers 01H00 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,35% à 89,66 dollars.

