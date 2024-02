Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a reculé mercredi, assombrie comme Wall Street la veille par l'inflation plus élevée que prévu en janvier aux Etats-Unis, ce qui a repoussé encore davantage la perspective de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Alors qu'il avait bondi d'environ 2,9% mardi et atteint un nouveau plus haut en clôture depuis 34 ans, l'indice vedette Nikkei a cédé 0,69% à 37.703,32 points, et l'indice élargi Topix a abandonné 1,05% à 2.584,59 points.

Après un départ en baisse elle aussi à cause de l'inflation américaine, la Bourse de Hong Kong a toutefois inversé la vapeur (+0,94% vers 06H55 GMT) pour sa première séance de cotation de la semaine, après les congés du Nouvel An chinois.

L'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis a progressé de 0,3% en janvier par rapport au mois précédent, un chiffre légèrement supérieur aux attentes et supérieur à la hausse de décembre.

La Bourse de New York et les places européennes avaient déjà très mal pris cet indicateur mardi. La possibilité d'une première baisse des taux de la Fed dès mars semble définitivement enterrée, et la probabilité qu'elle le fasse en mai a aussi nettement faibli aux yeux des investisseurs.

Eisai en baisse après Biogen

Le groupe pharmaceutique nippon Eisai a perdu 1,97% à Tokyo. Son partenaire américain Biogen, avec qui il a codéveloppé le traitement anti-Alzheimer Leqembi (lecanemab), a chuté de plus de 7% mardi à Wall Street après avoir annoncé que seulement 2.000 patients avaient bénéficié de ce médicament jusqu'à présent aux Etats-Unis, faisant craindre une croissance plus lente que prévu pour ce potentiel "blockbuster".

Le dollar reste au-delà des 150 yens

Après avoir chuté la veille face au dollar dans la foulée des données sur l'inflation américaine, le yen remontait légèrement mercredi, à raison d'un dollar pour 150,46 yens vers 06H55 GMT contre 150,80 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne refluait à 161,26 yens contre 161,49 yens la veille, et un euro valait 1,0717 dollar contre 1,0709 dollar mardi.

Le pétrole était en repli: vers 06H45 GMT le baril de WTI américain lâchait 0,14% à 77,76 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,21% à 82,60 dollars.

