Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo progressait mardi en matinée, soutenue par le brusque recul du yen dans la foulée de données manufacturières aux Etats-Unis faisant redouter une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tardive qu'attendu par le marché.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,69% à 40.079,15 points vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix progressait de 0,52% à 2.735,56 points.

L'indice ISM de l'activité manufacturière est reparti à la hausse en mars aux Etats-Unis après seize mois de contraction consécutifs, mais l'envolée de l'indice des prix de cet indicateur a fait craindre que la Fed ne remette à plus tard ses baisses de taux, faisant remonter le dollar.

Cette nouvelle plongée du yen ravivait les craintes d'une intervention du gouvernement japonais sur le marché des changes, après un plus bas depuis 1990 atteint la semaine dernière par la devise nippone face au dollar, mais elle rendait aussi plus attractifs les titres exportateurs japonais.

Automobile en forme

Les titres automobiles japonais, qui profitent de la faiblesse du yen, étaient bien orientés: vers 00H45 GMT Toyota gagnait 1,12% et Honda 0,51%.

Le pétrole en hausse

Après avoir reculé la veille, le yen se stabilisait face au dollar, qui valait 151,65 yens, comme lundi à 21H00 GMT.

L'euro refluait à 162,78 yens contre 162,92 yens la veille.

La monnaie européenne baissait aussi par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0733 dollar contre 1,0743 dollar lundi.

Le pétrole progressait: le baril de WTI américain prenait 0,32% à 83,98 dollars vers 00H40 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,37% à 87,74 dollars.

