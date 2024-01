Truist Financial Corp a annoncé une perte au quatrième trimestre jeudi, pénalisée par une série de charges non récurrentes liées à des activités de régulation et de restructuration, et par une baisse des revenus nets d'intérêts.

Le prêteur a pris une charge de dépréciation des écarts d'acquisition de 6,1 milliards de dollars, qui, selon lui, n'aura pas d'impact sur les liquidités, les dividendes versés sur les actions ordinaires et les ratios de capital.

Truist a également payé 507 millions de dollars pour reconstituer le fonds d'assurance-dépôts d'un régulateur qui a été vidé après l'effondrement de deux prêteurs de taille moyenne au début de l'année 2023, et a enregistré 183 millions de dollars de charges supplémentaires liées à la restructuration.

Le revenu net d'intérêt, la différence entre les intérêts gagnés sur les prêts et les paiements sur les dépôts, a chuté de 10,7 % à 3,60 milliards de dollars au quatrième trimestre terminé le 31 décembre, par rapport à l'année précédente.

Jusqu'à récemment, le secteur bancaire américain avait largement profité des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, qui visaient à contrôler l'inflation, en gagnant davantage sur les prêts. Toutefois, la politique de la Fed a également entraîné une faible croissance des prêts ainsi qu'une augmentation des coûts des dépôts pour les banques.

La marge d'intérêt nette de Truist s'est contractée à 2,98 %, contre 3,25 % l'année précédente.

Les banques ont dû augmenter la rémunération de leurs dépôts pour éviter que leurs clients ne retirent des liquidités de leurs comptes pour rechercher de meilleurs rendements dans les fonds du marché monétaire, qui prospèrent grâce aux taux d'intérêt élevés de la Fed.

Truist a enregistré une perte nette disponible pour les actionnaires ordinaires de 5,17 milliards de dollars, soit 3,85 dollars par action, au cours du trimestre considéré. Ce chiffre est à comparer au bénéfice de 1,61 milliard de dollars, soit 1,20 dollar par action, enregistré un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 81 cents par action diluée, contre 1,30 dollar un an plus tôt. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)