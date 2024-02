Washington (awp/afp) - Le marché du travail aux Etats-Unis a de nouveau surpassé toutes les attentes en janvier, avec 353.000 emplois créés, et un taux de chômage stable à 3,7%, selon les chiffres publiés vendredi par le département du Travail.

Les créations d'emplois sont deux fois plus élevées qu'attendu, puisque les analystes anticipaient 175.000 créations seulement, selon le consensus de Briefing.com.

En outre, les chiffres de novembre et décembre ont été révisés en hausse, à 182.000 et 333.000 créations, soit au total 126.000 créés de plus que ce qui avait été initialement annoncé.

Des emplois ont été créés "dans les secteurs des services aux professionnels et aux entreprises, des soins de santé, du commerce de détail et de de l'aide sociale", mais "l'emploi a diminué dans le secteur minier, l'extraction dans les carrières et l'extraction de pétrole et de gaz", a détaillé le département du Travail.

La croissance de l'emploi en janvier "a été exceptionnelle", a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics, dans une note. Elle avertit cependant que "ces données soutiennent fortement la patience concernant les baisses de taux" de la banque centrale américaine (Fed).

La Fed, en effet, envisage plusieurs baisses de ses taux en 2024, ce qui lâchera du lest pour l'accès des ménages au crédit, et redonnera un peu de pouvoir d'achat.

Pour le président démocrate Joe Biden, ces chiffres sont une aubaine, alors que la campagne électorale pour la présidentielle de novembre est lancée. Le principal candidat républicain, l'ancien président Donald Trump, rappelle régulièrement que le taux de chômage était historiquement bas lorsque lui-même était à la Maison-Blanche.

afp/rp