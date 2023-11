29 novembre (Reuters) - L'activité économique aux Etats-Unis a ralenti entre la fin octobre et la mi-novembre, alors que les entreprises ont fait état d'une inflation globalement en baisse et d'une plus grande facilité à embaucher, a déclaré la Réserve fédérale (Fed) dans son "livre beige" communiqué mercredi.

La publication du rapport de la banque centrale américaine sur la situation économique intervient au lendemain de commentaires de l'un de ses influents gouverneurs, Christopher Waller, selon lesquels les progrès réalisés par la Fed dans la lutte contre l'inflation pourrait permettre de baisser les taux d'intérêt dans les prochains mois.

"L'activité économique a ralenti depuis le précédent rapport, avec quatre districts faisant état d'une croissance modeste, deux indiquant des conditions stables ou en léger repli, et six notant de petits déclins dans leur activité", a écrit la Fed après son enquête auprès de ses 12 districts.

"Les prévisions économiques pour les six à douze prochains mois se sont atténuées pendant la période de l'enquête", arrêtée au 17 novembre, a indiqué la banque centrale américaine dans son livre beige.

A l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire, la Fed a de nouveau maintenu, le 1er novembre, ses taux d'intérêt inchangés, alors qu'elle veut ramener l'inflation vers son objectif de 2% sans provoquer de récession.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed décide d'une nouvelle pause lors de sa prochaine réunion, mi-décembre, espérant que l'institution a bouclé le cycle de resserrement monétaire entamé en mars 2022 face à l'inflation galopante.

D'après l'indicateur privilégié par la Fed, l'inflation aux Etats-Unis s'est établi en septembre à un rythme annuel de 3,4%, contre un pic de 7,1% en juin 2022. De nouvelles données sur l'inflation sont attendues jeudi.

Un rapport distinct sur les prix à la consommation montre des données stables en octobre, tandis que la hausse des salaires a légèrement ralenti, bien que le marché de l'emploi est resté tendu. (Reportage Lindsay Dunsmuir et Ann Saphir; version française Jean Terzian)