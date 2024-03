WASHINGTON, 29 mars (Reuters) -

Les dernières données sur l'inflation aux Etats-Unis "correspondent à ce que nous aimerions voir", a déclaré vendredi le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, semblant ne pas remettre en question le scénario d'une baisse des taux directeurs cette année.

Les données publiées par le département du Commerce montrent que l'indice PCE des prix à la consommation a augmenté en février de 0,3%, contre une hausse de 0,4% en janvier (révisé de 0,3%). Sur un an, l'indice PCE, mesure préférée de l'inflation par la Fed, progresse cependant de 2,5%, contre 2,4% en janvier.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de l'indice PCE de 0,4% sur un mois et une hausse de 2,5% en glissement annuel.

L'indice d'inflation de base "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, a avancé de 0,3% en février, contre une augmentation de 0,5% en janvier (révisé de 0,4%).

Sur un an, l'indice s'est élevé à 2,8%, contre une hausse de 2,9% (révisée de 2,8%) enregistrée en janvier.

"Vous ne nous verrez pas réagir de manière excessive", a assuré Jerome Powell au cours d'une intervention à la Fed de San Francisco, après la publication de ces données.

Les chiffres du mois dernier ne sont "pas aussi bas que la plupart des bons chiffres obtenus au second semestre de l'an dernier, mais ils sont à l'évidence proches de ce que nous voulons voir", a insisté Jerome Powell.

Les nouvelles déclarations de Jerome Powell sont dans la lignée de celles qu'il a formulées à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed de la semaine dernière.

Au cours de cette réunion, le patron de la banque centrale américaine avait déclaré qu'une inflation plus élevée que prévu en janvier et février n'avait pas modifié la perception que la dynamique des prix continuerait de se tasser cette année pour atteindre l'objectif de 2% de la banque centrale.

Les prix à la consommation (CPI), un autre indicateur d'inflation, ont accéléré aux Etats-Unis sur un mois en février, de 0,4% après +0,3% janvier.

La Fed a décidé ce mois-ci de maintenir le taux des "fed funds" inchangé, dans une fourchette de 5,25% à 5,50%, mais a confirmé ses projections de trois baisses du coût du crédit cette année d'un total de 75 points de base.

DONNÉES DE MARS?

Le marché s'attend actuellement à ce que Fed laisse ses taux à leur niveau actuel lors de sa prochaine réunion politique monétaire, prévue du 30 avril au 1er mai.

A cette date, les responsables de la banque auront reçu les rapports sur l'inflation et l'emploi pour le mois de mars, ainsi que l'estimation initiale de la croissance du produit intérieur brut (PIB) pour les trois premiers mois de l'année.

Même s'ils disent ne pas accorder beaucoup d'importance aux données mensuelles, les chiffres de mars pourraient avoir une importance considérable sur leur décision, puisqu'ils pourraient confirmer ou infirmer les prévisions en matière d'emploi et de salaires, ainsi qu'un ralentissement de la croissance économique.

La Fed est en outre désormais plus attentive à l'évolution de l'économie dans son ensemble.

Soulignant que d'autres données encourageantes étaient nécessaires, Jerome Powell a précisé qu'il n'était plus pertinent de ne réfléchir qu'en termes d'inflation.

"Nous réfléchissons désormais à la fois aux risques sur l'emploi et l'inflation", a-t-il dit.

"Il nous faut davantage de progrès sur l'inflation avant de réduire les taux, a-t-il également noté.

"La décision de commencer à réduire les taux est très, très importante. L'économie est forte en ce moment, et le marché du travail est solide en ce moment. Et l'inflation a baissé. Nous pouvons être et nous serons prudents dans cette décision", a-t-il poursuivi. (Reportage Howard Schneider; avec la contribution de Corentin Chappron, version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet et Jean-Stéphane Brosse)

par Howard Schneider et Ann Saphir