par Howard Schneider et Lindsay Dunsmuir

WASHINGTON, 3 avril (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a le temps de réfléchir à sa première baisse de taux directeurs dans l'actuel cycle de resserrement au regard de la vigueur de l'économie et des récentes données sur l'inflation, a déclaré son président Jerome Powell.

"Les chiffres récents concernant les créations d'emplois et l'inflation ont été plus élevés que prévu", a-t-il souligné dans un discours préparé en vue d'une intervention à la Stanford Graduate School of Business.

"Les données récentes ne modifient toutefois pas sensiblement le tableau d'ensemble, qui reste celui d'une croissance solide, d'un marché du travail robuste mais en cours de rééquilibrage, et d'une inflation qui se rapproche des 2%, certes sur un chemin parfois cahoteux".

"Compte tenu de la vigueur de l'économie et des progrès réalisés jusqu'ici en matière d'inflation, nous avons le temps de laisser les données à venir guider nos décisions de politique monétaire", a également déclaré Jerome Powell, ajoutant que les décisions seront prises "réunion après réunion"

"Si l'économie évolue globalement comme nous le prévoyons", a noté le président de la Fed, un large consensus se dessine pour dire qu'une baisse des taux directeurs serait appropriée "à un moment ou à un autre de l'année".

Mais cela n'interviendra que si les responsables de la Fed "sont davantage confiants que l'inflation se rapproche durablement" de l'objectif de 2% de la banque centrale, a-t-il prévenu, réitérant le langage adopté récemment par la banque centrale, qui souhaite trouver un équilibre entre un assouplissement monétaire prématuré et des dommages trop importants pour l'économie.

Les investisseurs s'attendent toujours à une première baisse des taux de la Fed lors de sa réunion des 11 et 12 juin.

La probabilité d'une telle baisse a cependant diminué en raison de récentes données macroéconomiques témoignant de la robustesse de l'économie américaine. (Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou)