New York (awp/afp) - Un responsable de la banque centrale américaine (Fed) a indiqué jeudi ne voir "aucune urgence" à commencer à abaisser les taux, compte-tenu de la bonne santé de l'économie aux Etats-Unis, et du niveau toujours élevé de l'inflation.

"Je ne ressens aucune urgence ni besoin de me presser pour prendre une décision maintenant", a déclaré le président de la Fed de New York, John Williams, devant l'Economic Club de New York, estimant "que les choses vont dans la bonne direction".

Il a par ailleurs estimé que la politique monétaire actuelle, avec des taux très élevées, "est bien positionnée".

"Au vu des données, je ne ressens pas le besoin d'orienter la politique dans une direction ou une autre (...) à très court terme", a ajouté ce responsable, qui dispose du droit de vote au sein du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC.

Les responsables de la Fed s'étaient, lors de leur dernière réunion les 30 avril et 1er mai, inquiétés du rebond et de la trajectoire de l'inflation.

Ils avaient maintenu les taux inchangés, au plus haut depuis plus de vingt ans, entre 5,25% et 5,50%. Et avaient souligné que le moment de commencer à les abaisser arriverait plus tard que prévu, certains membres étant même prêts à les relever de nouveau si nécessaire.

Les acteurs du marché tablent majoritairement sur septembre, ou même novembre, pour une première baisse, selon l'évaluation de CME Group.

L'inflation avait rebondi début 2024, après un fort ralentissement au cours des mois précédents, poussant la Fed à repousser le moment d'abaisser des taux.

L'évolution des prix à la consommation en avril a cependant repris sa trajectoire à la baisse, à 3,4% sur un an contre 3,5% en mars, selon l'indice CPI.

La Fed privilégie une autre mesure, l'indice PCE, qui avait aussi accéléré en mars, à 2,7% sur un an. Les données d'avril seront publiées vendredi.

John Williams table sur "début 2026" pour un retour à l'objectif de 2%, a-t-il souligné.

Plusieurs responsables de la Fed ont martelé que le rebond de l'inflation les incitent à la prudence, et que les taux risquent de rester élevés plus longtemps que prévu.

Un gouverneur, Christopher Waller, avait cependant estimé que "désormais, la probabilité est très faible d'avoir une hausse des taux" de nouveau.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 11 et 12 juin.

